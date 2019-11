Glasfaseranschluss für alle Ortsteile und Kernstadt gewünscht

Fit für die Zukunft: Viele Grebensteiner wünschen sich schnelles Internet und setzen dabei auf den Glasfaseranschluss. Während in den Ortsteilen die Resonanz ganz gut ist, sieht es in der Kernstadt nicht so gut aus, weil dort der Druck für die Bewohner nicht so groß ist. Schließlich ist die Internetverbindung dort derzeit besser als in den Ortsteilen. (Foto: Gitta Hoffmann)

Es gibt auch heute noch Menschen, die sehr gut ohne eine Internetverbindung auskommen. Doch für die meisten von uns ist es unvorstellbar, auf das Internet zu verzichten und die Klage ist bereits groß, wenn die Verbindung zu langsam ist. Glasfaser könnte die Lösung sein.

Schnelles und sicheres Internet ist heute für die meisten Menschen sehr wichtig. Egal, ob man einfach nur surfen will, Filme schauen möchte, Computerspiele spielt oder den PC auch beruflich nutzt – der herkömmliche DSL-Anschluss ist für viele nicht mehr schnell genug. Glasfaser-Internet kann hier die Lösung sein. Deshalb möchte man auch in Grebenstein einen Glasfaseranschluss für seine Bürger. Sowohl in der Kernstadt, als auch in den Ortsteilen. Und auch die Aussiedlerhöfe sollen nicht vergessen werden. Die Stadt ist deshalb mit der Göttinger Firma goetel in Verhandlungen getreten, die ein Glasfasernetz in Grebenstein baut. Aber nur, wenn 40 % der Anschlüsse einen Vertrag abschließen. Dabei zählt nicht die Gesamtsumme der Verträge, sondern jeweils die Anzahl der Abschlüsse in den Orten. Das sind in:

• Friedrichsthal 7 Aufträge • Schachten 52 Aufträge • Burguffeln 68 Aufträge • Udenhausen 144 Aufträge • Grebenstein 503 Aufträge

Noch sind diese Zahlen nicht erreicht und die Befürworter hoffen stark, dass sich bald noch mehr Menschen für die zukunftsweisende Technologie entscheiden. Auf reges Interesse stießen bislang die Informationsveranstaltungen der Stadt zusammen mit Vertretern von goetel. Genau wurde den interessierten Anwesenden dabei erklärt, welche Vorteile sie von einem Glasfaseranschluss hätten und welche Kosten auf sie zukämen. Ganz wichtig dabei ist, dass in Grebenstein neben den monatlichen Gebühren je nach Wahl der Leistung nur die einmaligen Anschlusskosten in Höhe von 99 € anfallen. Die Hausanschlusskosten entfallen. Der günstigste Tarif kostet bei Vertragsabschluss bis zum 12.12.19 für eine Laufzeit von 24 Monaten 24,60 Euro, Router inklusive.

Die Kosten hängen von der gewählten Geschwindigkeit ab. Wer 10 Mbit je Sekunde wählt, zahlt für Telefon (ins Festnetz) und Internet monatlich rund 25 Euro, wer 1000 Mbit möchte, zahlt 80 Euro. Welches Datenvolumen ein Haushalt braucht, hängt von den Nutzern ab. Ein Ein-Personen-Haushalt benötigt weniger, als eine Familie. Wer das Internet beruflich nutzt, braucht wahrscheinlich mehr Datenvolumen, als jemand, der nur ab und zu privat surft. Die Erfahrung zeigt aber, dass das benötigte Volumen permanent steigt. 100 oder mehr Mbit, mit denen derzeit die meisten aukommen, könnten in einigen Jahren schon nicht mehr ausreichen.

Bürgermeister Danny Sutor betont, wie wichtig der Gasfaseranschluss für die Stadt allgemein, aber auch für jeden Hausbesitzer ist. Denn schon heute erreichen ihn gezielte Anfragen von potentiellen Neu-Grebensteinern, ob schnelles Internet in der Kernstadt oder in einem der Ortsteile verfügbar sei. „Ein Anschluss an das Glasfasernetz stellt für jeden Hausbesitzer eine Wertsicherung, wenn nicht sogar eine Wertsteigerung für seine Immobilie dar“, sagt Sutor und plädiert darauf, einen Vertrag als Absichtserklärung abzuschließen und somit den Anschluss für alle zu fördern. Man unterstütze damit sich selbst, seine Nachbarn und die Stadt und investiere auch in die Zukunft. „Der Zug kommt nur einmal“, so Danny Sutor in aller Deutlichkeit, „wenn wir jetzt nicht einsteigen, bekommen wir nicht so schnell wieder die Gelegenheit, einen Glasfaseranschluss nach Grebenstein zu bekommen. Keine andere Firma würde in naher Zukunft anfragen, ob man einen Anschluss möchte, wenn wir diese Chance mit der goetel verpassen.“

+ Danny Sutor (Foto: Privat / Repro: Hoffmann) Eine häufig gestellte Frage bei den Info-Veranstaltungen war, ob man für zwei Verträge – den alten und den neuen – zahlen müsse, wenn man jetzt einen Vertrag abschließt. Doch dem ist nicht so. Erst wenn der alte Vertrag abgelaufen ist, sind Zahlungen für den neuen fällig. Auch eine Kündigung mit dem alten Vertragspartner muss nicht schrecken. Das erledigt die Firma goetel für ihre neuen Kunden.

Am Donnerstag, 5.12.19, bieten die Mitarbeiter der Stadt Grebenstein an, interessierten Bürgern beim Ausfüllen der Verträge zu helfen. Sie stehen von 16 – 19.30 Uhr im Rathaus zur Verfügung und geben selbstverständlich auch gerne Auskunft zu weiteren Fragen. Zuvor stehen auch die Ortsbeiratsmitglieder und die Stadtverwaltung als Ansprechpartner zur Verfügung. Übrigens: Niemand bekommt eine Provision für einen Vertragsabschluss!

Angst vor den neuen Anschlüssen müsse übrigens niemand haben, wurde in den Info-Veranstaltungen deutlich. Die Technik macht es den Nutzern leicht, auf den neuen Anschluss zu wechseln. Die Glasfaserleitung wird bis ins Haus gelegt und dort wo das Kabel ins Haus kommt wird der NT (Network Terminator) gesetzt. Von dort aus muss man selber dafür sorgen, dass die Kupfer-Kabel dorthin gelangen, wo man sie braucht. Hat man selbst nicht die Möglichkeit, oder das Wissen, das zu bewerkstelligen, helfen gerne Elektriker oder EDV-Spezialisten. Der Internet-Anschluss wird mittels dreier Komponenten realisiert: Hausübergabepunkt (HÜP), Glasfaser-Modem (NT) und Router. Der HÜP übernimmt das Glasfaserkabel und übergibt das Signal über ein LWL-Kabel an den NT. An diesen wird abschließend als dritte Komponente der Router angeschlossen, der die zentrale Anschlussstelle für alle Endgeräte ist. (zgi)