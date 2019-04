Die Gartensaison ist eröffnet

Hofgeismar. Die Firma Wolfarth ist der Motor- und Gartengeräte-Spezialist in Nordhessen. Sie vertritt in Oberweser-Gottstreu und Hofgeismar die Marken Husqvarna, Stihl, Honda und einige mehr und überzeugt mit Auswahl und Service.

Das qualifizierte Fachpersonal berät seine Kunden unter anderem in Sachen „automatisierter Garten" mit den Mährobotern aus dem Hause Husqvarna und Honda. Darüber hinaus spielt das traditionelle Motorgerätegeschäft nach wie vor eine große Rolle, zu dem zum Beispiel die Bereiche Motorsägen, Rasenmäher, Rasentraktoren, Frontrasenmäher, Heckenscheren, Holzspalter, Wippsägen und viele mehr gehören.

Die Ausstellungsräume sind stets gut gefüllt, um den Kunden eine ausgiebige Auswahl von Motor-Gartengeräten anzubieten. Der Kunde wird dort nicht nur gut beraten, er erhält zudem einen kompetenten, schnellen Reparaturservice – und dies zu fairen Preisen.

In den letzten Jahren wuchs das Akku-Geräte-Programm der Hersteller ungemein, fast alle Hand-Held-Geräte werden von den namhaften Herstellern bereits in einer Akku-Variante angeboten. Das modular aufgebaute System besteht in der Regel aus einem Ladegerät, einem Akku und einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten, beziehungsweise Anwendungsgeräten.

Wolfarth bietet hierzu ständige Startangebote an; diese sind in den Geschäftsräumen stets vorhanden und warten auf tatkräftige Nutzer.

Noch mehr Husqvarna-Geräte

Durch die sehr starke Nachfrage an Akku-Geräten hat sich die Firma Wolfarth im Januar dazu entschlossen, ihre Ausstellungsfläche mit einer Husqvarna-Akku-Präsentation zu erweitern. Hier werden alle aktuellen akkubetriebenen Geräte von Husqvarna übersichtlich präsentiert.

Der interessierte Kunde hat hier die Möglichkeit, die Geräte nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern auch zum Testen zu verwenden.

Ungebrochen ist die Nachfrage nach automatischen Rasenmähern, beziehungsweise Mährobotern. Seit 1998 berät und installiert die Firma Wolfarth bei ihren Kunden Mähroboter und Automower. Wurden in den ersten Jahren noch wenige Stücke verkauft, stieg die Nachfrage in den letzten zehn Jahren jährlich überproportional an. Somit entwickelte sich dieser Zweig zunehmend zum Hauptgeschäftszweig. Der Kunde von heute hat hohes Vertrauen in den Li-Ionen-Akku und jede Altersklasse hat Bedarf an den praktischen Helfern. Bei älteren Herrschaften spielt oft das körperliche Gebrechen eine Rolle. Sie sind glücklich, ihren Garten wieder selbst „in der Hand“ zu haben. Bei jüngeren Menschen überwiegt der Zeitfaktor: Bei Kindern, Beruf, Hobbys und Arbeit ist man um jede Erleichterung froh.

Die Firma Wolfarth besucht ihre Kunden vor Ort in ihrem Garten und berät, welche Geräte für den jeweiligen Garten passend sind. Nachdem die Installation der Geräte durch die Firma Wolfarth mit Kabel-Verlegemaschinen durchgeführt wurde, erhält der Kunde eine ausführliche Einweisung in die Verwendung des Gerätes. Für spätere Fragen oder den Inspektionsservice steht die Firma Wolfarth ihren Kunden selbstverständlich wieder zur Seite.

„Besuchen Sie uns in einem unserer Geschäftsräume und lassen Sie sich kompetent beraten zu Geräten passend für die Gartensaison 2019“, lädt Sven Wolfarth ein. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“ zgi

Weitere Informationen: www.wolfarth-gartengeraete.de