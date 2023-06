„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ - Stellungnahme der Entsorgungskommission verschiebt sich.

Von: Gerd Henke

Teilen

Auf dieser Fläche auf und neben dem ehemaligen Atomkraftwerk Würgassen soll ein zentrales Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle entstehen. © Gerd Henke

Ministerium: Entsorgungskommission äußert sich erst im August zu Würgassen

Würgassen/Salzgitter – Die im Dreiländereck von Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit Spannung erwartete Stellungnahme der Entsorgungskommission (ESK) des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) zum geplanten Zwischenlager in Würgassen wird es in diesem Monat nicht mehr geben. Das teilte das Bundesumweltministerium (BMUV) jetzt auf HNA-Anfrage mit.

„Die Entsorgungskommission hat dem Bundesumweltministerium mitgeteilt, dass sie mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen für die Erarbeitung der Stellungnahme zum LoK benötigt“, sagt Ministeriumssprecher Bastian Zimmermann. „LoK“ steht für Logistikzentrum Konrad wie das Ministerium und die planende Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) das Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle bezeichnen.

„Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, erklärt Zimmermann. Derzeit werde damit gerechnet, dass die Stellungnahme bis August vorliege. Die Hausleitung des BMUV werde sich dann ein eigenes Bild davon machen, wie in der letzten Legislaturperiode die Entscheidung auf den Standort Würgassen gefallen ist, und danach über das weitere Vorgehen entscheiden. Nach Überzeugung der Kritiker ist Würgassen nur deshalb von der BGZ ausgewählt worden, weil es offenbar der am schnellsten verfügbare von neun Standorten war, die zur Auswahl standen. Auch die betroffenen Landkreise und Kommunen der Region halten Würgassen beispielsweise aufgrund der nur eingleisigen Bahnstrecke, der unzureichenden Straßenverbindungen, der Hochwassergefahren und der nahe gelegenen Wohnbebauung für ungeeignet. »

Zwei Jahre später in Betrieb

Vergangene Woche wurde bekannt, dass das Endlager Schacht Konrad, in dem die in Würgassen sortierten radioaktiven Abfälle dauerhaft eingelagert werden sollen, nicht wie vorgesehen 2027 in Betrieb gehen kann. Der Termin werde sich um zwei weitere Jahre nach hinten verschieben, teilte die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit. Die BGE habe die Aufgabe unterschätzt, die aktualisierte Sicherheitsanforderung im kerntechnischen Regelwerk gegen Erdbeben in die Ausführungsplanungen aller Bauwerke umzusetzen, heißt es dazu in einer Mitteilung der BGE. Bei den konkreten Arbeiten seien Aufgaben in ihrer Komplexität unterschätzt worden. Auch die Prüftiefe und Prüfdauer seien unterschätzt worden. Thomas Lautsch, technischer Geschäftsführer der BGE, rechnet nun damit, dass Anfang der 2030er Jahre mit der Einlagerung begonnen werden könne. Insgesamt sollen in Konrad 303 000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert werden. Die Verzögerung der Inbetriebnahme von Konrad bedeutet, dass die Abfälle länger in den Zwischenlagern der abgeschalteten Atomkraftwerke und den Landessammelstellen verbleiben müssen.



Das niedersächsische Umweltministerium führt die Atomaufsicht über das Endlager Konrad. Hier liegt ein Antrag der Umweltverbände BUND und Nabu auf Rücknahme der Genehmigung und Widerruf des Planfeststellungsbeschlusses vor. Ein Bündnis bestehend aus den beiden Umweltverbänden, der Stadt Salzgitter, dem Landvolk, der IG Metall und der AG Schacht Konrad unterstützt den Antrag und fordert eine grundlegende Neubewertung des Projekts nach heutigen sicherheitstechnischen Anforderungen und unverzüglichen Baustopp. Die Entscheidung über den Antrag der Naturschutzverbände will das Umweltministerium in Hannover Ende dieses Jahres fällen.



Der Förderturm von Schacht Konrad in Salzgitter. In dem ehemaligen Eisenerz-Bergwerk sollen 303 000 Kubikmeter radioaktiver Müll endgelagert werden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Den neuen Zeitverzug bis zur Fertigstellung von Schacht Konrad will Umweltminister Christian Meyer nutzen, um das Endlager grundsätzlich zu überprüfen. Aus Sicht des Landes Niedersachsen ist ein Bereitstellungslager für Konrad logistisch nicht notwendig. „Das zeigt auch das Gutachten der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu Würgassen“, sagte Meyer bei seinem Besuch von Schacht Konrad im April. „Wir wollen Atommülltransporte quer durch Niedersachsen und die Republik minimieren.



Dazu passen keine gigantischen Planungen für ein Logistikzentrum im Überschwemmungsgebiet der Weser, welches dicht an der Wohnbebauung in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen liegt“. Wie viele andere Politiker des Dreiländerecks fordert der Minister „den Bund ernsthaft auf, die Planung für das Bereitstellungslager in Würgassen aufzugeben.“ (Gerd Henke)