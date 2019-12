Hofgeismar: Brand in Schrauberwerkstatt - Feuerwehr rettet schwer verletzten Mann

50.000 Euro Schaden

+ © Google Maps 2019 In einer Lagerhalle in der Bessemer Straße in Hofgeismar hat es am Montagabend gebrannt - ein Mann wurde schwer verletzt. © Google Maps 2019

In einem als Schrauberwerkstatt genutzten Teil einer Lagerhalle in Hofgeismar ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen - die Feuerwehr hat einen schwer verletzten Mann gerettet.