Geschäft mit Weihnachtsbäumen boomt: Händler im Kreisteil Hofgeismar sind zufrieden

Spende inbegriffen: Seit 13 Jahren verkau ft Christoph Cöster auf seinem Hof in Niedermeiser Weihnachtsbäume. Einen Teil der Einnahmen spendet der 43-Jährige jedes Jahr für einen guten Zweck. So will er zwei Bänke an die neuen Wanderwege nahe seines Ortes diesmal davon finanzieren.

In Zeiten, wo sich immer mehr Menschen für die Umwelt stark machen, vielleicht sogar auf das Naturprodukt verzichten, wollten wir wissen, wie es mit dem Verkauf um die Bäume steht.

Eigentlich könnten sie 500 Jahre alt werden, die Nordmanntannen, der Klassiker des Weihnachtsbaumgeschäftes. Um die zehn Jahre hingegen wächst ein Tannenbaum, bevor er für nur wenige Tage in die Wohnzimmer wandert.

Seit vier Jahren verkauft Landwirt Martin Menke das weihnachtliche Grün in Hofgeismar. „Ich habe mich für Nordmanntannen entschieden, da diese einfach am stressfähigsten sind, nicht so schnell nadeln und wir dafür die meiste Nachfrage haben“, erklärt der 47-Jährige.

Weihnachtsbäume kommen aus dem Sauerland

An die 700 Stück bringt der Hofgeismarer in der Adventszeit an den Mann. Da sowohl Blau- als auch Edeltannen zu schnell trocken würden, biete er diese nicht an. Seine Weihnachtsbäume kommen aus dem Sauerland, wo sie erst „vor vier bis sechs Wochen geerntet wurden, also noch frisch sind.“

Obwohl die Christbäume im Einkauf etwas teurer geworden sind, hat der Hofgeismarer die Preise vom Vorjahr beibehalten. Wegen der Trockenheit seien wohl einige eingegangen, weshalb die Beschaffungskosten anstiegen. Grundsätzlich sei er zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Nordmanntannen sind am beliebtesten

Ganz ähnlich bewertet auch Christoph Cöster seinen Tannenbaumverkauf in Niedermeiser. Er bietet ebenfalls Nordmanntannen aus dem Sauerland an: „Die meisten wollen diese, da sie nicht stechen, weiche, schöne breite Nadeln haben und gut aussehen“, so der 43-Jährige, der schon seit 13 Jahren Bäume aus dem Sauerland verkauft, da er „die Leute aus der Region unterstützen möchte“.

Dass Leute der Umwelt wegen auf einen Baum verzichten, kann der Landwirt nur schwer nachvollziehen: „Die Ökobilanz eines Weihnachtsbaumes ist gut, denn was er beim Verbrennen an CO2 hinterher abgibt, hat er zuvor aufgenommen.“ Außerdem gehöre ein Christbaum zum Weihnachtsfest einfach dazu.

Preise pro Meter

Bei Martin Menke kostet der Meter Baum 18 Euro (bundesweit zwischen 18 und 25 Euro), so der Landwirt. Christoph Cöster nimmt ebenfalls 18 Euro, bietet allerdings weniger perfekte Bäume schon für 14 Euro pro Meter an. Bäume gibt es auch beim Gartencenter Meckelburg – 1- bis 1,25- Meter-Exemplare für 14,99 Euro, die ebenfalls aus dem Sauerland stammen.

Es gebe auch solche mit Ballen, die aber „schlecht anwachsen, da sie im Herbst ausgegraben und so die Wurzeln verletzt wurden“, erklärt Filialleiter Sascha Hellwig. Mehr Chancen hätten (deutlich teurere) Bäume im Topf.

Am besten einen Christbaum aus dem Reinhardswald

Auch wenn man selbst Hand anlegen muss, so gibt es gute Gründe sich im Wald selbst einen Baum zu schlagen: „Unter Tausenden kann man sich eine Fichte bei uns aussuchen“, sagte Förster Michael Heyer, der am Wochenende den Weihnachtsbaumverkauf für Hessen Forst im Wald bei Hombressen leitete. 2200 Fichten hätten sie beispielsweise nach dem Sturm Kyrill hier auf einem Hektar gepflanzt, eine Anzahl von denen am Ende nur noch 300 bis 400 stehen bleiben dürfen, damit diese sich gut entwickeln können.

Kein schlechtes Gewissen

Da diese sowieso herausgenommen würden, müsse man also kein schlechtes Gewissen haben, hier einen Baum zu schlagen meinte der Fachmann und ergänzte, dass ihre Bäume selbstverständlich unbehandelt seien. Bedenkt man zudem, dass sie aus dem Kreisteil stammen, also nicht mal ein Transport nötig war, und es sich dabei natürlich um eine heimische Art handelt, spricht eigentlich nichts gegen einen solchen Baum.

Obwohl ein selbstgeschlagener Baum nicht mal die Hälfte im Vergleich zu einem aus dem Handel kostet, gibt es immer wieder Menschen, die einen stibitzen, wie Heyer weiß, „nun, wer meint an Heiligabend unter einem geklauten Baum sitzen zu müssen, dem kann ich auch nicht mehr helfen“, kommentierte er die Diebestaten. 120 Bäume verkaufte der Förster übrigens bei der Aktion.

So bleibt er frisch

Damit der Christbaum im Zimmer lange hält, gilt es laut Christoph Cöster Folgendes zu beachten: Schon beim Kauf kann man mit der Hand entgegen des Nadelwuchses streichen, um festzustellen, ob er nadelt. Die Schnittstelle müsse hell sein. Ehe er ins Haus kommt, sollte er unbedingt an einem kühlen Ort gelagert werden und immer in Wasser stehen. Ist er geschmückt, hilft regelmäßiges Besprühen der Nadeln.