30. Hilfe seit Kriegsbeginn: Arbeitskreis bringt Geräte und Kleidung in die Ukraine

Von: Gerd Henke

Pflegebetten, Rollstühle, Rollatoren, das alles wurde diese Woche am Neuen Brunnenhaus der Evangelischen Altenhilfe in Hofgeismar verladen. © Gerd Henke

Die humanitäre Unterstützung der Ukraine in der Region reißt nicht ab. Vorige Woche ging ein weiterer Transport mit Hilfsgütern auf die Reise in das von Russland am 24. Februar vergangenen Jahres überfallene Land.

HofgeismarKassel/Zierenberg – Für die Südosteuropahilfe von Ottmar Rudert und Günter Rüddenklau war es der nun schon 30. Transport seit Kriegsbeginn.

Zusammen mit dem Malteser Auslandsdienst in Kassel hat die Südosteuropahilfe im Mai den Arbeitskreis Humanitäre Hilfe Nordhessen ins Leben gerufen. In dem Arbeitskreis koordinieren die beiden Organisationen die Hilfe für die Ukraine. Schwerpunkt des aktuellen Jubiläums-Transports ist Ausstattungsmaterial für Krankenhäuser und Pflegeheime.

So steuerte allein die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar über 20 Pflegebetten bei. Klaus Vering, Standortleiter der Altenhilfe in Hofgeismar, ist erfreut, „dass die Betten jetzt dahin kommen, wo sie so dringend gebraucht werden und weiterhin ihren Zweck erfüllen können“. Verladen wurden des Weiteren gut erhaltene Rollstühle und Rollatoren, die die Altenhilfe ausrangieren musste.

Pflegebetten werden dringend benötigt

Insgesamt wurden 40 Pflegebetten auf den 40-Tonnen-Lkw verladen. Weitere Betten steuerten das Altenheim in Zierenberg und das Stiftsheim in Kassel bei.

Wie dringend gerade Pflegebetten benötigt werden, das hat der Ukrainer Anton Kravitz bei seinem Aufenthalt vor Kurzem in den Regionen Zhytomyr und Vinica erfahren. In den Krankenhäusern und Heimen müssten die Patienten und Bewohner teilweise auf einfachsten Bettgestellen gelagert werden. Das diene nicht den Heilungsprozessen, sondern erschwere auch die Arbeit des Pflegepersonals, so Kravitz.

Um einen 40-Tonner zu beladen, braucht es viele fleißige Hände. Das Team brachte diesmal Pfarrer Stefan Krönung (3. von links) aus Kassel mit. Frank Iba (links) stellte einen Gabelstapler bereit. Altenhilfe-Standortleiter Klaus Vering (5. von links) gab die Hilfsgüter frei. Ottmar Rudert (rechts stehend) freut sich über die Unterstützung. © Henke, Gerd

Junge Männer halfen bei der Verladeaktion

Empfänger der Lieferung ist diesmal das „Territoriale Zentrum für soziale Dienste“ in Samgorodok, eine Kommune in der Oblast Vinnitskaja. Den Kontakt dazu hatte Anton Kravitz hergestellt. Damit der 40-Tonner voll beladen werden konnte, steuerte er auch noch den von Pfarrer Stefan Krönung geleiteten Malteser Auslandsdienst in Kassel-Rothenditmold an.

Dort standen bereits Fahrräder und fertig in Bananenkisten verpackte Kleidung für den Transport bereit. Krönung, Pfarrer in der katholischen Gemeinde St. Josef, hat ein tatkräftiges Team von jungen Männern zusammengestellt, das bei jeder Verladeaktion mit zupackt.

Am neuen Brunnenhaus in Hofgeismar stellte Spediteur Frank Iba einen Gabelstapler zur Verfügung, um die schweren Pflegebetten auf die Ladefläche zu hieven. Die Spedition Iba ist eine der zahlreichen Firmen, die die Südosteuropahilfe seit Jahren auch finanziell unterstützten. (Gerd Henke)