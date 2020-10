300 000 Euro für Tierpark

Förderverein übergab Riesenspendensumme

+ © Thomas Thiele Überraschung: In der Hauptversammlung des Tierpark-Fördervereins übergab Vorsitzender Wilfried Eckart (vorne links) 300 000 Euro an Landrat Uwe Schmidt. © Thomas Thiele

Damit hatten nur die wenigsten Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Tierpark Sababurg am Freitagabend in der Hofgeismarer Stadthalle gerechnet. Der Verein, der bereits im Sommer eine größere Summe angekündigt hatte, übergab nun offiziell eine Spende von 300 000 Euro für den Bau des Umweltbildungszentrums im Vorwerk der Sababurg an den Landkreis Kassel.