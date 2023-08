350 000 sahen schon Höxters Blumen: Veranstalter ziehen positive Halbzeitbilanz der Landesgartenschau

Resonanz ist groß

+ © sind Sonnenhut Der Sommerflor in den Wechselbeeten blüht üppig, wie hier im Archäologiepark in der Nähe des Weserbogens. Auf dem © sind Sonnenhut

Die Macher der Landesgartenschau (LGS) in Höxter sind sehr zufrieden: Kurz nach der Halbzeit der nordrhein-westfälischen Gartenschau haben schon knapp 350 000 Besucher das Gelände zwischen Höxter und dem Weltkulturerbe Corvey besucht. Das teilte am Wochenende die Geschäftsführung mit.

Höxter – Damit ist schon jetzt das selbst gesteckte Ziel von 400 000 Gästen fast erreicht. Höxter sei vor allem bei Familien und Gruppen sehr beliebt, erklärten die Veranstalter. Auch bei den Dauerkarten laufe es gut: Mit deren Verkauf liege Höxter an der Spitze der nordrhein-westfälischen Gartenschauen.

Die Besucher haben 36 000 Dauerkarten gekauft, sagte LGS-Geschäftsführer Jan Sommer. Damit habe Höxter den bisherigen Spitzenreiter beim Dauerkartenverkauf übertroffen. Das war Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh, die Stadt hatte 1988 die Schau ausgerichtet. Damit sei Höxter schon jetzt die erfolgreichste nordrhein-westfälische Gartenschau.

Gäste reisten überwiegend mit Bus oder Eisenbahn an

Und auch das freut die Veranstalter: Mehr als doppelt so viele Gäste wie bei anderen Schauen reisten mit Bus oder Eisenbahn an. Die Region Weserbergland stoße derzeit bundesweit auf Interesse, berichtete Geschäftsführerin Claudia Koch. Entsprechend groß ist das Einzugsgebiet. „Wir hatten Besucher aus Sylt und aus Traunreut in Oberbayern.“ Die Gäste kämen aus allen Bundesländern sowie aus den Niederlanden und Belgien.

Eine Gästebefragung habe ergeben, dass 89 Prozent einen Besuch in Höxter anschließend weiterempfehlen würden. Die Landesgartenschau ist noch bis zum 15. Oktober geöffnet.

Auch viele Busgruppen steuerten das weitläufige Gelände an. Etwa 11 700 Menschen seien von den Guides durch den Park geführt worden. Viele Gäste reisten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Elf Prozent der Besucher kamen per Bus oder Bahn nach Höxter. Das Gartenschau-Ticket gilt als Fahrschein im ostwestfälischen Nahverkehrsverbund. Das nutzten viele Gäste aus Ostwestfalen. Der Bahnhof Höxter liegt ganz in der Nähe von einem der Haupteingänge.

Landesgartenschau ist eine Erfolgsgeschichte

Bei den jungen Familien kämen besonders die Spielplätze gut an. Auf dem Gelände wurden vier Spielplätze mit verschiedenen Themen angelegt. Sie bleiben auch nach der Schau erhalten.

Auch Bürgermeister Daniel Hartmann freut sich über die Resonanz: „Höxters Innenstadt ist belebt wie nie. Die Restaurants sind voll, Beherbergungsbetriebe ausgebucht, die Läden sehr gut frequentiert.“

Mit der Landesgartenschau schreibe die Weserstadt „zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte“, ergänzte Hartmann. Er dankte den vielen freiwilligen Helfern, die beispielsweise als Gästeführer auf dem Gelände unterwegs sind. (Bernd Schünemann)