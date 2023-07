72 Besucher reisten zur Feier von Hofgeismar nach Pont-Aven

Von: Thomas Thiele

Flott: Beim geselligen Abend gab es herzhafte Galette-Pfannkuchen, bretonische Musik und Tanz für alle. © Thomas Thiele

72 Bürger aus Hofgeismar und Umgebung sind zur Partnerschaftsfeier an die französische Atlantikküste gereist und lernten sogar Austern essen..

Hofgeismar. Mit einer ungewohnt großen Gruppe von über 70 Personen haben die Stadt Hofgeismar, der Partnerschaftsverein Hofgeismar und Bürger aus Stadt und Umgebung an der französischen Atlantikküste das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem Malerstädtchen Pont-Aven gefeiert.

Für die Jubiläumsfeier wurde sogar ein Teil des Autoverkehrs eingeschränkt, Fußgänger hatten am Hafen Vorrang. © Thomas Thiele

Gegenbesuch nach einem Jahr

Nachdem im vorigen Sommer eine kleine Gruppe um Bürgermeister Christian Dautel nach Hofgeismar kam, um die Bekräftigung der Partnerschaft zu unterzeichnen, erfolgte nun der Gegenbesuch, wie schon bei den Unterzeichnungen der Freundschaftsverträge 1972 und 1973. 42 Personen reisten nun zusammen mit den Instrumenten und einem Teil der Mitglieder des Fanfarenzuges im Bus an, die übrigen 30 kamen mit Autos oder Wohnmobilen. Einige bauten das Fest in ihren Frankreich-Urlaub ein.

Durchhaltevermögen war bei der Festveranstaltung im Freien gefragt, denn es gab immer wieder heftige Regenschauer, Wasser drang auch ins Zelt (hinten) ein. Die Redner (von links: Christian Dautel, Torben Busse und Maryvonne Jacq) kämpften auch mit Windböen. Abends versammelten sich dann Tausende auf der Festwiese. © Thomas Thiele

Weil (wie in Hofgeismar) kaum noch Privatquartiere für die Gäste zu finden waren, übernachteten etliche in Hotels. Das französische Partnerschaftskomitee unter Leitung von Annaig Jacq hatte ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher organisiert. Dazu gehörten eine Stadt- und Hafenführung und eine Besichtigung des Museums der Stadt. Dies zeigt viele Gemälde, die – ausgelöst durch vom malerischen Landleben begeisterte US-Künstler – ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Pont-Aven entstanden.

Herzhafte Crepes kennengelernt

Beim geselligen Crepes-Abend auf einem Schulhof lernten viele Gäste die herzhafte Variante aus Buchweizenmehl mit Butter, Käse und Schinken kennen. Als Dessert konnte man die süße Variante nachschieben. Der Fanfarenzug Hofgeismar und eine örtliche Musikgruppe spielten und eine Folklore-Tanzgruppe lud am Vorabend des Nationalfeiertages zum Mittanzen ein.

Gemeinsamer Ausflug am Atlantik: Während ein Teil der Hofgeismarer am Ufer des Aven zum Austernessen wanderte, konnten einige auf zwei historischen Schiffen Richtung Meer fahren. Unterwegs begegneten sie sich. © Thomas Thiele

Auf Spuren des Roman- und Fernseh-Kriminalisten Dupin

Zum Programm gehörte ein Besuch in der Hafenstadt Concarneau, wo einige Besucher sich auch die Speisekarte des Café Amiral ansahen. Das hat wegen des Krimiliteratur-Touristenandrangs das Steak des Commissaire Dupin aufgenommen.

Entdeckung: Ein Experte brachte Bürgermeister Torben Busse (vorn) und anderen das Öffnen von Austern bei. © Thomas Thiele

Einige ausgeloste Teilnehmer konnten auf zwei historischen Schiffen den Aven hinab bis an den Atlantik fahren, wo sie Seegang kennenlernten. Der größere Teil wanderte mit der Naturexpertin Nathalie Delliou, die auch schon einen Umweltschutzvortrag in Hofgeismar hielt, mehrere Stunden den Küstenwanderweg entlang.

Granit aus Pont-Aven war gefragt

Dabei erfuhren sie auch, dass das besonders widerstandsfähige Granitgestein aus dem Raum Pont-Aven einst gegen Wein und Salz getauscht wurde. Außerdem besichtigten sie eine aus dem 15. Jahrhundert stammende Gezeitenmühle, bei der Ebbe und Flut die Mahlsteine antreiben. Vor der Umkehr wurden im Wald Austern, Wein und bretonische Kuchen serviert.

Hart gesotten und erprobt: Der Fanfarenzug Hofgeismar spielte beim Festakt auch im Regen. © Thomas Thiele

Beim Jubiläumsfestakt unter Zelten setzte mittags starker Regen ein, der später nachließ, als sich die Wiese abends zur Feier des Nationalfeiertages mit Musik, Essen und Wein füllte.. Die Bürgermeister Torben Busse und Christian Dautel wiesen beim Festakt auf die Bedeutung der 1972 geschlossenen und von den Bürgermeistern Henri Le Berre und Gerhard Kuske unterzeichneten Freundschaft hin, die nur durch die Menschen weiterlebe und an der ständig weiter gearbeitet werden müsse.

Partnerschaftspioniere waren wieder mit dabei

Schon früh hatten sich die Lehrer Henner Sattler, Elke Sattler und Wolfgang Buschardt für Schüleraustausche und Besuche engagiert. Sie waren alle wieder in Pont-Aven dabei. Busse dankte auch den beiden Partnerschaftsvereinen und der Hofgeismarer Vorsitzenden Maryvonne Jacq für ihren Einsatz. Dautel sagte, dass ein gemeinsamer Wille vieles möglich mache. Er lud auch zum Wiedersehen in 2073 ein. (Thomas Thiele)

Der Hofgeismarer Bauhof hatte wie schon zur 25-Jahr-Feier eine Sitzbank gefertigt, die jetzt in Pont-Aven als Geschenk übergeben wurde. Sie solle zu Gesprächen einladen, sagte Torben Busse. Links der frühere Bürgermeister Heinrich „Henner“ Sattler, der schon bei den ersten Partnerschaftsbesuchen ab 1972 dabei war. © Thomas Thiele