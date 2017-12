Nach Absage der Silvesterparty: Dürfen Stadtverordnete den Bürgermeister rügen?

Hofgeismar. Darf eine Stadtverordnetenversammlung einem Bürgermeister eine Rüge erteilen oder nicht? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments von Hofgeismar.

Was war passiert? Gleich vier Fraktionen, CDU, WSD, FDP und Linke, hatten beantragt, Bürgermeister Markus Mannsbarth „wegen wiederholten Verstoßes gegen seine Mitteilungspflicht eine Rüge zu erteilen“, wie es im Beschlussvorschlag heißt. Konkret ging es darum, dass Magistrat und Stadtverordnete erst aus der HNA von der Absage der Silvesterparty in der Hofgeismarer Innenstadt erfahren hätten. Der Bürgermeister habe so „eigenmächtig eine von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Veranstaltungstradition beendet“.

CDU-Fraktionsvorsitzende Waltraud Vialon verteidigte den Antrag. „Wir wollen doch nur, dass der Bürgermeister seiner Mitteilungspflicht nachkommt“, sagte sie. Ziel sei kein Disziplinarverfahren, sondern eine politische Auseinandersetzung.

Mannsbarth bestätigte im HNA-Gespräch, dass er über das Thema nicht informiert, sich dafür aber beim Magistrat entschuldigt habe. Dennoch sei er nicht in der Pflicht gewesen, die Entscheidung gegenüber den Stadtverordneten zu kommunizieren.

Mit Stimmen von SPD und Linken flog der Antrag letztlich von der Tagesordnung. CDU, WSD und FDP hatten dagegen gestimmt.