Ahnatal/Calden nach der Pause stärker

Während die SHG Hofgeismar/Grebenstein und die HSG Reinhardswald in der Handball-Bezirksoberliga verloren, gewann Ahnatal/Calden sein Heimspiel gegen Zwehren/Kassel.

Ergebniskosmetik betrieben

Wehlheiden - Hofgeismar/Grebenstein 34:27 (20:12).Keine Chance hatte die SHG Hofgeismar/Grebenstein bei ihrer 27:34-Niederlage im Absteigerduell bei der TG Wehlheiden. Während die Gastgeber mit einer Landesligatauglichen Mannschaft aufliefen, bekam die deutlich verjüngte und ohne ihren Abwehrchef Julian Schwarz spielende SHG-Mannschaft deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Lediglich bis zum 3:3 konnten die Gäste das Spiel offen gestalten. Bis zum 7:10 blieben sie noch auf Schlagdistanz, ehe die Gastgeber in den letzten Minuten bis zur Pause vorentscheidend auf acht Tore davonzogen. In der zweiten Halbzeit bauten die Wehlheider ihre Führung über 22:12 und 28:17 bis auf 32:20 aus. Durch die Tore von Hannes Lüdicke, zweimal Jan Kurban und durch Christopher Gerhold konnten die Gäste am Ende noch ein ordentliches Ergebnis herausholen. Erfreulich waren bei der SHG die sechs Treffer von Jugendspieler Paul Lielischkies.

Hofgeismar/Grebenstein:S. Schröer, Brand - Lüdicke (4), Frank, L. Lielischkies, Schröder (1), Kurth (1), Pötter, Kramski (3), Gerhold (5), Kurban (5), P. Lielischkies (6), Svank (2). Beste Torschützen Wehlheiden: Kutzner (9), Winterhoff (7).

Steigerung in Halbzeit zwei

Ahnatal/Calden - Zwehren/Kassel 39:22 (17:13).Mit dem 39:22-Kantersieg über die HSG Zwehren/Kassel feierte die HSG Ahnatal/Calden ihren bislang höchsten Saisonsieg. Dabei hatten die Gastgeber zunächst etwas schwer ins Spiel gefunden und lagen mit 3:5 zurück. Bis zum 11:11 blieb die Partie ausgeglichen, weil die Abwehr der Vereinigten noch nicht so stabil stand. Erst durch vier Treffer in Folge zwischen der 22. und 28. Minute spielten die Hausherren einen Vorsprung heraus. Besser verlief der Start in die zweite Halbzeit, als Kevin Schuldes, Kai Sommerlade und Daniel Pächer trafen. Der Knoten war nun geplatzt und durch das hervorragende Zusammenspiel zwischen dem Mittelmann Pächer und Kreisläufer Sommerlade konnte die HSG ihren Vorsprung kontinuierlich weiter über 23:17 bis auf 33:19 ausbauen. Die Zwehrener hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. Dazu mussten sie noch zwei Rote Karten in der 52. und 57. Spielminute hinnehmen.

Ahnatal/Calden: Schmidt - Pächer (9), Most (9/4), Ködel (6), Schuldes (2), K. Sommerlade (10), Hermenau, Brücker, Sonntag, Stiegel (1), Sostmann (2).

Gastgeber lange Vorn

Reinhardswald - Fuldatal/Wolfsanger II 24:28 (12:12). Nach zwei klaren Heimsiegen musste sich die HSG Reinhardswald in ihrem dritten Heimspiel in Folge der HSG Fuldatal/Wolfsanger II mit 24:28 geschlagen geben. Dabei hatten die Gastgeber einen guten Start erwischt und gestützt auf eine starke Defensive mit 5:2 und 10:6 geführt. Daran hatte auch Torhüter Dennis Kaufmann mit drei in der ersten Halbzeit gehaltenen Siebenmetern einen wertvollen Anteil. Die Tore erzielten die Gastgeber vornehmlich durch Marco Niemeier, Fabian Albrecht und David Steffens über die Außen und über den Kreis. Durch Unterzahlsituationen mussten die Reinhardswälder jedoch noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen.

In der zweiten Halbzeit konnte die HSG den Vorsprung bis zum 18:16 halten, ehe das Spiel zugunsten der Gäste kippte. Durch zu früh abgeschlossene Angriffe und halbherziges in die Lücken gehen gerieten die Reinhardswälder mit 18:20 und 19:23 ins Hintertreffen. Dazu ärgerten sie sich über viele zweifelhafte Entscheidungen der Schiedsrichter. Bei den Gästen wirkte sich ein Torwartwechsel positiv aus. Sie konnten den Vorsprung bis zum Ende verteidigen.

Reinhardswald: Kaufmann, Twele - Brandau, Schmitt (1), Dettmar, Steffens (8), Niemeier (3), H. Albrecht (3/1), F. Albrecht (5/2), Marv. Simon (2), Reuse (1), Vetterlein, Köster (1). (zmw)