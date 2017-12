Alina Lang holt Apotheke in ihre Familie zurück

Schon als Kind im Geschäft gespielt

+ Auf Umwegen zurück: Die Apothekerin Alina Lang (hier mit einem Arzneimittelverzeichnis) vor der Brunnenapotheke in Hofgeismar, die sie schon als Kind kannte. Foto: Thiele

Hofgeismar. Es gehört heute schon Mut dazu, in einer Kleinstadt einen Betrieb zu eröffnen, noch dazu in der von Konzentrationen geprägten Medizin- oder Pharmabranche. „Das habe ich vorher auch nicht gedacht, dass ich das mal mache“, sagt Alina Lang, geb. Schmidt (33), die die Brunnenapotheke in Hofgeismar gekauft und wieder in ihre Familie zurückgeholt hat.