Arbeitskreis Humanitäre Hilfe Nordhessen startet Hilfstransport in die Ukraine

Von: Gerd Henke

Hilfstransport mit Pflegebetten, Möbel und medizinischem Geräten: Pfarrer Stefan Krönung (links), Eric Engelhardt (2.von links) und Günter Rüddenklau (rechts) mit Helfern. © Gerd Henke

Mitte Mai haben die Südosteuropahilfe im Kreisteil Hofgeismar von Günter Rüddenklau und Ottmar Rudert und der Malteser Auslandsdienst in Kassel den Arbeitskreis Humanitäre Hilfe Nordhessen ins Leben gerufen.

Hofgeismar/Kassel – In dem Arbeitskreis wollen die beiden Organisationen die Hilfe für die Ukraine koordinieren. Gemeinsam haben sie jetzt ihren ersten großen Transport in das von Russland überfallene Land auf den Weg gebracht. Beliefert wird unter anderem ein großes Alten- und Pflegeheim in Stara Kotelnja in der Oblast Zhytomyr. Dort sind unter anderem auch Flüchtlinge aus der von Russen besetzten Stadt Bachmut aufgenommen worden. Bei ihrem Besuch im Mai hatten Rudert und Rüddenklau Kontakt zu der dortigen Heimleitung sowie zwei Ärztinnen aufgenommen.

Caritas Wohnen GmbH und Möbelhaus Engelhardt stellen Möbel und Pflegebetten zur Verfügung

Weil die Betreuten dort auf einfachsten schmalen Betten aus Drahtgestellen liegen müssen, versprachen die beiden, sich um Pflegebetten aus Deutschland zu bemühen. Die Suche war erfolgreich: Die Caritas Wohnen GmbH in Warburg stellte 27 Pflegebetten für Stara Kotelnja zur Verfügung. Auch die evangelische Altenhilfe spendete wiederum Betten und Rollstühle.

Auch diesmal wieder war das Hofgeismarer Möbelhaus Engelhardt dabei. Firmenchef Eric Engelhardt ließ eine große Sitzgruppe für den Aufenthaltsraum in dem Heim sowie einen Esszimmertisch mit Stühlen aufladen.

Der Krieg in der Ukraine dauert schon 16 Monate. Das bedeutet, dass es inzwischen eine Vielzahl von Verletzten und Kriegsversehrten gibt. Das ist der Grund, dass auch immer mehr Prothesen benötigt werden. Günter Rüddenklau gelang es, zwölf Fußprothesen von Sanitätshaüsern der Region zu beschaffen. Armschienen stellten die Städtischen Kliniken.

Bei Hilfen für Zivilbevölkerung nicht nachlassen

Die Logistik lag diesmal bei Stefan Krönung, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Kassel und Leiter des Malteser Auslandsdienstes. Als Hilfsorganisation müssen die Lkw der Malteser keine Mautgebühren entrichten. Das spart Transportkosten für Lieferungen in die Ukraine von knapp 1000 Euro ein. Zudem half ein Team von jungen Männern, die als Flüchtlinge in der Gemeinde St. Josef betreut werden, beim Aufladen der Hilfsgüter.

Die derzeitige Offensive der ukrainischen Armee zur Befreiung der besetzten Gebiete ist offenbar verlustreich. Zudem wird die Zivilbevölkerung in der Hauptstadt Kiew und in anderen Großstädten des Landes durch russische Raketen- und Drohnenangriffe seit Wochen permanent terrorisiert. „Für uns bedeutet das, dass wir mit unseren Hilfen für die Zivilbevölkerung gerade jetzt nicht nachlassen dürfen“, sind sich Ottmar Rudert und Günter Rüddenklau mit Pfarrer Stefan Krönung einig.

Krönung plant übrigens schon die nächste Hilfslieferung. Die soll dann in das Gebiet von Cherson gehen. Die Stadt und ihr Umland wurden im Herbst vergangenen Jahres durch die ukrainischen Streitkräfte befreit. (Gerd Henke)