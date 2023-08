Auf Schnäppchenjagd im Museum: In Hofgeismar startet morgen die Gemälde- und Antiquitätenbörse

Von: Thomas Thiele

Breite Auswahl: Unter den mehreren hundert ausgestellten Stücken sind diesmal weniger Gemälde, dafür mehr Stücke aus anderen Bereichen, wie etwa (hier im Bild) Bergmanns-Figuren, Landschaftsgemälde und Stiche, Rokoko-Figuren und Porzellan verschiedener Manufakturen. © /Montage: Thomas Thiele

Ab morgen können sich an Kunst und Lebensart interessierte Menschen in Hofgeismar wieder jede Menge Anregungen und Material für das eigene Zuhause oder die eigene Sammlung holen: Um 11 Uhr startet im Stadtmuseum am Petriplatz die 31. Bilder- und Antiquitätenbörse.

Hofgeismar – Diesmal sind nach den Worten von Museumsleiter Helmut Burmeister etwas weniger Gemälde als sonst dabei, dafür aber eine große Vielfalt anderer Stücke und Kunstwerke aus den vergangenen rund 400 Jahren.

Dazu gehören Öl- und Pastellgemälde, Stiche mit Stadtansichten, Skulpturen, Bücher, Glasobjekte, Porzellane verschiedener Manufakturen, Taschen- und Armbanduhren sowie Kunstmedaillen und Münzen. So sind in der ersten Ausstellungsversion auch eine Kaminuhr von 1850, eine Nickelbrille von 1900, Ketten und Schmuck-uhren, silberne Kannen und Kelche und ein silbernes Moccaservice, eine Muschel als Damengeldbörse aus dem 19. Jahrhundert oder ein Gedenkstein aus einem Haus zu sehen.

Alle Stücke wurden von Privatleuten bereitgestellt

Auch Frauenporträts von 1915, Freimaurerteller, -gläser und -medaillen, ein Damenporträt aus dem Rokoko, ein Kupferstich von 1766, ein englisches Fischbesteck, eine Bibel-Prachtausgabe mit Beschlägen, eine Zigarrenpresse, Apothekergefäße und medizinische Geräte aus dem 19. Jahrhundert oder ein Wandleuchter aus den 1950er-Jahren stehen zur Wahl.

Alle Stücke wurden von Privatleuten bereitgestellt, die die Preise selbst festgelegt haben. Dadurch gibt es eine sehr unterschiedliche Spannweite an Objekten und Preisen. Jedes Mal, wenn Stücke verkauft sind, werden neue aus dem Depot nachdekoriert, sodass sich die Börse bis zum Abschluss am 26. November ständig wandelt.

Ein Besuch im Museum (Eintritt frei) kann gleichzeitig dazu genutzt werden, sich im Haus II die sehenswerte neue Ausstellung mit fotorealistischen Landschaftsbildern von Ulrich Harder (Marburg) anzuschauen (bis zum 29. Oktober). (Thomas Thiele)

Info: geöffnet Sonntag 11 – 13 und 15 – 18 Uhr, übrige Wochentage: museum-hofgeismar.de