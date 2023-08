Bahnhof Hofgeismar: Weiter laufen, aber besser einsteigen

Von: Thomas Thiele

Ab sofort halten die Regionalexpresszüge in Hofgeismar am höher gelegenen Bahnsteigteil. © Privat

Umstellen müssen sich Reisende ab sofort im Hofgeismarer Bahnhof: Die neue Bahnsteigverlängerung ist ohne Ankündigung in Betrieb gegangen.

Hofgeismar. Der bisherige, unter anderem für die Einstiegshöhe der Regiotrams passende alte Bahnsteig beim historischen Bahnhofsgebäude wurde nach Norden um einen gut 140 Meter langen Neubau verlängert. Dieser ist höher gelegen und so an die erhöhten Einstiege der Regionalexpresszüge wie RE11 und RRX/RE17 angepasst.

Spurten wurde nötig

Jetzt mussten manche Fahrgäste noch deutlich spurten, weil sie nicht sofort erkannten, dass die RE-Züge aus Richtung Warburg nicht mehr bis kurz vor die Bahnbrücke fahren, sondern nun deutlich vor dem Bahnhof halten, in Gegenrichtung halten sie hinter dem Bahnhof.

Hinweise für Fahrgäste kommen noch

Die Lautsprecheransagen berücksichtigen bereits die neuen Abschnitte für Gleis 1b und 2b, Schilder mit diesen Bezeichnungen wurden aufgehängt und spätestens nächste Woche (ab 14. August) werden laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn AG Hinweise auch in die Laufschrift der Fahrgastinformation aufgenommen. Der RRX mit seinen vier Wagen passt gerade so an den neuen Bahnsteig. (Thomas Thiele)