Bauarbeiten an 20 Schulen: Landkreis Kassel nutzt die Sommerferien für Projekte

Von: Natascha Terjung

An den Schulen im Landkreis Kassel werden die Sommerferien genutzt, um Bauprojekte in Angriff zu nehmen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In den Sommerferien wird an den Schulen im Landkreis Kassel wieder kräftig gebaut und saniert. An insgesamt 20 Schulen sollen verschiedene Projekte umgesetzt werden, wie Kreissprecherin Fleur Chantal Tauber mitteilt.

Kreis Kassel – Darunter ist die Errichtung von Fahrradständeranlagen an zwölf Schulen für 295 000 Euro das umfangreichste Vorhaben.

Unter anderem an den Grundschulen in Baunatal-Altenbauna (Am Stadtpark), Hofgeismar (Würfelturmschule), Niestetal-Heiligenrode und Schauenburg-Elgershausen sollen die Fahrradständer während der Ferien entstehen.

Weil an der Grundschule in Baunatal-Rengershausen die Anzahl der Schüler und Betreuungskinder gestiegen ist, muss der Schulraumpavillon erweitert werden, berichtet Tauber. Dafür investiert der Landkreis 180 000 Euro.

Neuer Container und Erneuerung der Heizungsverteiler

Auch an der Grundschule in Fuldatal-Rothwesten wird mehr Platz gebraucht. Daher wird dort ein Container aufgestellt. Außerdem müssen die Elektroinstallationen umgebaut werden. 140 000 Euro werden für die Arbeiten in Rothwesten fällig. Umfangreiche Arbeiten wird es auch an der Grundschule in Trendelburg geben: Der in die Jahre gekommene Heizungsverteiler muss erneuert werden. „Des Weiteren sollen verschiedene Heizkreise eingebaut werden, damit nicht immer die komplette Schule beheizt werden muss, wenn nur ein Teil benötigt wird“, erklärt Tauber. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 142 000 Euro.

Um die Heizungsleitungen für das Obergeschoss zu verlegen, muss außerdem die abgehangene Decke im Flur und in der Aula demontiert werden. Dabei soll auch die Verkabelung in Hinblick auf den Digitalpakt erneuert werden, um die digitale Infrastruktur an der Trendelburger Grundschule zu verbessern.

Neuerungen gibt es auch an der Grundschule in Fuldatal-Ihringshausen: Die Türanlage der Sporthalle muss ausgetauscht werden, Kostenpunkt: 11 000 Euro. An sieben Schulen im Kreis wird außerdem der Digitalpakt in den Sommerferien angefangen oder beendet, darunter ist auch die Grundschule in Bad Emstal-Balhorn.

In Wolfhagen läuft schon seit Längerem ein Großprojekt des Landkreises: Die ehemalige Berufsschule wird zu einer Grundschule umgebaut. 13,75 Millionen Euro kostet der Umbau. Im Frühjahr haben die ersten Dachdeckerarbeiten begonnen. Im kommenden Jahr startet der Innenausbau. (Natascha Terjung)