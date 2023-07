Baustopp für drei Windräder in Hofgeismar: VGH prüft Geltungsdauer für Genehmigung am Heuberg

Von: Daria Neu

Knackpunkt Genehmigung: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat für die drei geplanten Windräder am Heuberg in Hofgeismar vorerst einen Baustopp verhängt. Auch für die Hofgeismarer Fraktionen ist dies entscheidend. © Thomas Thiele

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel stoppt vorerst den Bau für drei geplante Windkraftanlagen am Heuberg in Hofgeismar.

Hofgeismar – Das teilte die Naturschutzinitiative (NI) gestern mit, die beim VGH Klage eingereicht hatte. Der VGH bestätigt dies. Ein Knackpunkt bei der Entscheidung ist die Geltungsdauer der Genehmigung. In der Hofgeismarer Stadtpolitik sorgt das Thema seit Jahren für Aufregung.

Das Regierungspräsidium (RP) Kassel hatte die Anlagen bereits 2017 genehmigt. Vor Gericht soll nun geklärt werden, ob die Geltungsdauer dieser Genehmigung zu Recht zum wiederholten Male verlängert wurde. Ungewiss sei, ob der für eine Verlängerung notwendige wichtige Grund vorliege. Außerdem sei nicht auszuschließen, dass die Verlängerungsentscheidung den Zweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes gefährde.



Die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz schließe unter anderem die Baugenehmigung für die Anlagen selbst sowie die Genehmigung für die Baumfällarbeiten ein. „Beide Genehmigungen waren zum Zeitpunkt der angegriffenen Verlängerungsentscheidung erloschen“, heißt es seitens des VGH. Sie hätten durch die zuständige Behörde verlängert werden müssen.

Baustopp für Windräder in Hofgeismar: Windkraftanlagen im Wald würden keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Die klagende Naturschutzinitiative betont in ihrer Mitteilung: „Wir begrüßen diese Entscheidung. Es kann nicht sein, dass nach so langer Zeit eine Genehmigung zum Betrieb von Windenergieanlagen noch ausgenutzt werden darf, wenn nicht zuvor geprüft wurde, ob die Prüfung der Umweltverträglichkeit noch aktuell ist.“ Die Errichtung von Windindustrieanlagen vor allem in Wäldern leiste keinen Beitrag zum Klimaschutz, sondern zerstöre die für das Überleben wichtige Biodiversität und schade dem gesamten Ökosystem sagt Harry Neumann, Landesvorsitzender der NI.



Großes Thema im Hofgeismarer Parlament Ende Juni hatte das Hofgeismarer Parlament in einer Stadtverordnetenversammlung über einen möglichen Bürgerentscheid zu den Windkraftanlagen am Heuberg diskutiert. Dabei ging es unter anderem um den Nutzungsvertrag zwischen der Wpd und der Stadt sowie um die Frage, inwiefern dieser noch gültig ist. Die SPD hatte sich vorab für einen Bürgerentscheid eingesetzt. Dabei lag der Fokus vor allem auf einem neuen Angebot der Wpd.

Ekkehard Darge von der Windpark Hofgeismar GmbH & Co. KG (Wpd), die den Bau der Anlagen umsetzen will, sagt auf HNA-Anfrage: „Der Windpark ist aktuell nicht im Bau. Die Entscheidung des VGH Kassel stößt bei uns auf Unverständnis und wird bedauert.“ Die Begründung zum Urteil müsse nun erst einmal eingehend gelesen werden. „Daher möchten wir uns gerade nicht weiter zum Urteil äußern.“ Im Februar hatte die Wpd sogar die Idee geäußert, deutlich höhere Anlagen zu errichten. Diesbezüglich gibt es aber noch keine konkrete Entscheidung.



Windpark Hofgeismar: SPD hält an Bürgerentscheid fest – CDU und WSD sehen sich hingegen bestätigt

Dass drei geplante Windräder am Heuberg in Hofgeismar vorerst nicht gebaut werden dürfen, ist auch für das Hofgeismarer Parlament eine wegweisende Entscheidung. Zwischen den Fraktionen sorgte das Thema schon seit Jahren für Debatten.

Erst kürzlich hatten die Stadtverordneten über einen Bürgerentscheid diskutiert. Dabei ging es vor allem um die Frage, inwiefern der Nutzungsvertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt schon abgelaufen ist und was das für zukünftige Projekte bedeutet. Auf HNA-Anfrage äußern sich die Fraktionsvorsitzenden auch zum aktuellen Beschluss hinsichtlich der Geltungsdauer der Genehmigung.

Die SPD

Vonseiten der SPD-Fraktion wolle man den VGH-Beschluss erst noch genau ansehen und für sich interpretieren. Der Fraktionsvorsitzende Frank Nikutta sagt: „Zunächst sieht es erst einmal so aus, als habe das Regierungspräsidium offenbar einen Fehler bei der Verlängerung der Genehmigung gemacht. Dass das Gericht das nun prüfen wird, ist vollkommen richtig.“

Die Planungen für die drei Windräder auf dem Heuberg in Hofgeismar liegen vorerst auf Eis. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Der Bürgerentscheid, den die Fraktion aber in der vergangenen Stadtverordnetensitzung zum Thema gemacht hatte, beziehe sich aber ohnehin auf die womöglich neuen Pläne der Windpark Hofgeismar GmbH & Co. KG (Wpd), drei größere Anlagen zu bauen. Dafür sei sowieso ein vollkommen neues Genehmigungsverfahren erforderlich. Nikutta betont dennoch, dass der VGH-Beschluss eine Bedeutung für die Stadt Hofgeismar habe, weil dieser wiederum Auswirkungen auf die Frage mit Blick auf den Nutzungsvertrag zwischen Wpd und Stadt habe.

Die CDU

Die CDU-Fraktion sieht sich in dem VGH-Beschluss bestätigt, sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Stiehl. „Die Entscheidung bestätigt, dass Windräder nicht in den Wald gehören.“

Auch der Nutzungsvertrag zwischen Wpd und der Stadt Hofgeismar sei nach seiner Auffassung nicht mehr gültig. „Bei dem Thema liegt so vieles im Argen. Womöglich ist grundsätzlich etwas von Anfang an schief gelaufen.“

Man frage sich, ob die Wpd ernsthaft Interesse an dem Bau gehabt habe. Dass es nun zu einem Baustopp seitens des VGH gekommen sei, „das ist schon eine Hausnummer.“ Für die CDU sei das nun eine „dicke, rote Linie“ mit Blick auf das Vorhaben am Heuberg, das schon seit Jahren diskutiert wird.

Die WSD

Auch die WSD-Fraktion empfinde den VGH-Beschluss als eine Bestätigung. Der Fraktionsvorsitzende Stefan Dworak begrüßte die Entscheidung auf HNA-Anfrage ausdrücklich. „Sie bestätigt die Auffassung, die wir schon die ganze Zeit hatten.“

Inwiefern die Idee der Windpark Hofgeismar GmbH, nun viel größere Anlagen zu bauen, tatsächlich konkret wird, ist laut Dworak noch nicht abzusehen.

Fest stehe für ihn aber: „Wir haben die bisherigen Pläne, Anlagen im Wald zu bauen abgelehnt, also sind wir auch gegen den Bau größerer Anlagen.“

Die FDP

Die FDP war gestern Nachmittag auf HNA-Anfrage nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. (Daria Neu)