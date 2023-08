Bratwurstschein ist gefragt: 400 Lebensmittelbelehrungen beim Gesundheitsamt

Von: Bernd Schünemann

Egal, ob Bratwurst vom Grill oder Kuchenbuffet: Wo öffentlich Lebensmittel ausgegeben werden, gelten Hygieneregeln. Wenn Vereine zu einem Fest einladen, werden die Helfer vom Gesundheitsamt belehrt. © Bodo Schackow/Dpa

Nach der Corona-Pandemie können die Vereine wieder feiern und nutzen das auch gern. Damit nimmt beim Gesundheitsamt Region Kassel die Nachfrage nach Hygiene-Belehrungen zu. Bis Ende 2022 stand dort die Bekämpfung der Pandemie im Mittelpunkt.

Kreis Kassel – Mangels Feiern gab es kaum Nachfrage nach den Schulungen im Vereinsbereich. 2023 hätten sich bisher mehr als 400 Personen für Schulungen angemeldet, teilte der Landkreis mit.

„Ohne eine gültige Belehrungsbescheinigung ist das Arbeiten mit Lebensmitteln nicht gestattet“, heißt es auf der Internetseite des Gesundheitsamtes dazu ganz klar. Diese Regel gilt auch für ehrenamtlich Tätige, also beispielsweise Helfer, die bei Vereinsfesten Bratwürste grillen, offene Getränke oder Kuchen ausgeben. In Vereinskreisen kursiert deshalb der Begriff „Bratwurstschein“ für die Unterweisung.

Kleiner Schein gilt nur für Veranstaltungen des eigenen Vereins

Unterschieden wird zwischen einer kleinen und einer großen Belehrung. Der „kleine Bratwurstschein“ ist für Helfer in Vereinen gedacht. Sie erhalten diese vergünstigte Belehrung, die nur für das Ehrenamt gilt. Dabei gibt es aber einen Knackpunkt: Dieser Schein gilt nur für Veranstaltungen des Vereins, für den der Teilnehmer belehrt wurde. Wollte das Mitglied eines Landfrauenvereins beim Kuchenbüfett des Nachbarvereins helfen, ginge das mit der einfachen Belehrung nicht.

Deswegen reagieren viele Vereine ganz pragmatisch: Die Mitglieder erhalten die umfangreichere und teurere Schulung. Das berichtet beispielsweise Christel Frank, Vorsitzende des Hofgeismarer Kulturforums. Dessen Mitglieder sind so ausgestattet, dass sie mit dem großen Schein bei anderen Vereinen oder in anderen Orten aushelfen können. Auch bei der Feuerwehr in Wolfhagen sei das kein Thema, sagt Stadtbrandinspektor Sebastian Swoboda. Veranstaltungen liefen jetzt erst wieder an – und die Feuerwehrleute seien unterwiesen und damit firm im Umgang mit den Lebensmitteln.

Bürokratischer Aufwand ist ein Hindernis

Niestes Bürgermeister Klaus Missing weist darauf hin, dass Mitglieder des Heimatvereins entsprechend geschult seien. Beim jüngsten Dorf- und Heimatfest in Nieste habe es eine Kontrolle der Lebensmittelüberwachung gegeben, ergänzte der Niester Verwaltungschef.

Liebenaus Bürgermeister Harald Munser ärgert sich dagegen über den bürokratischen Aufwand, der mit dieser Hygienebelehrung verbunden ist. (Bernd Schünemann)