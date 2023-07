800 Jahre Stadtrechte von Hofgeismar

+ © Thomas Thiele Extra zum Jubiläum: Eine Postkarte mit dem romanischen Kelch vermutlich aus der Klosterwerkstatt Helmarshausen. Es gibt die Karte mit und ohne Wertaufdruck. © Thomas Thiele

Am letzten Wochenende im Juli steht in Hofgeismar bei der Sammlerveranstaltung „Märchenposta 23“ wieder die Briefmarke im Mittelpunkt.

Hofgeismar – Neben Tagungen, einem Großtauschtag und einer Briefmarkenwettbewerbsausstellung mit vielen Themen geht es am Samsdtag und Sonntag, 29. und 30. Juli, wieder um Märchen, aber auch um das Jubiläum 800 Jahre Stadtrechte für Hofgeismar.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema „Märchenstraße – 70 Jahre Skulptur Bremer Stadtmusikanten“. Die Arbeitsgemeinschaft Literatur / Theater / Märchen im Bund Deutscher Philatelisten hält in Hofgeismar ihre Jahrestagung ab. Sie hat für einen Sonderstempel mit dem Motiv der Bremer Stadtmusikanten gesorgt. Die Skulptur wurde von Gerhard Marcks geschaffen und 1953, also vor 70 Jahren, in Bremen aufgestellt.

Eine Verbindung ist die Deutsche Märchenstra-ße, die durch Hofgeismar nach Bremen verläuft. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen wird am Sonntag („Tag der Seenotretter“) mit einem Infostand vertreten sein und es gibt ein Exponat zu Thema Rettungswesen.

Briefmarkenschau, Großtauschtag und Weinfest in der Hofgeismarer Stadthalle: Briefmarke zum Stadtrechtejubiläum wird angeboten

+ Thema von Sonderstempel und Sonderpostkarte: Der 800 Jahre alte Abendmahlskelch aus Hofgeismar. Repro: Ulrich Reinhardt/nh © Repro: Ulrich Reinhardt/nh

Ein ebenfalls 800 Jahre alter Abendmahlskelch aus der Altstädter Kirche ist das Motiv des zweiten Sonderstempels. Es gibt ihn auch auf einer Pluskarte Individuell als Markenmotiv. Auch eine Briefmarke zum Stadtrechtejubiläum wird angeboten. Außerdem wird ein 800 Jahre alter Hofgeismarer Silberpfennig ausgestellt. Seine Geschichte beschreibt Egon Sprecher in der Festschrift zur Märchenposta. Besucher können die Sammlungen bewerten und Preise gewinnen. Mehrere Händler haben ihren Besuch angekündigt. Parallel findet am Samstag auf dem Marktplatz wieder das bereits am Freitag beginnende Weinfest statt.

Beim Großtauschtag am Sonntag treffen sich Sammler und Händler aus ganz Deutschland in der Stadthalle. Zudem kann man seine eigenen Briefmarken von Fachleuten begutachten lassen, wenn man unsicher über den Wert ist. (Thomas Thiele)

Das genaue Programm ist wie folgt: