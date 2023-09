Bürger wollen alten Spielplatz zurück: Gelände am Sebigsweg in Lippoldsberg soll nicht aufgegeben werden

Von: Thomas Thiele

Das Spielplatzgelände heute: Vereine und Ortsbeirat wollen ihn neu beleben. In der Nähe wurden kürzlich Baulücken geschlossen.

Die Vereine und der Ortsbeirat Lippoldsberg haben sich gemeinsam vorgenommen, den zurückgebauten alten Spielplatz am Sebigsweg in Lippoldsberg wieder neu zu beleben.

Lippoldsberg – Zum Ortsbild in Lippoldsberg gehörten von je her mehrere Spielstätten, an denen sich die Kinder des Ortes zum Schaukeln, Klettern und Spielen treffen konnten, schildert Mitinitiator Ralph Gebert vom TSV Lippoldsberg. Dies ergebe sich schon aus der Topografie, der Teilung des Ortes durch eine viel befahrene Landesstraße und die Größe der Ortslage.

In den frühen 1980er Jahren wurde ein Spielplatz bereits ganz aufgegeben und eine weitere Spielstätte ist heute nicht mehr öffentlich zugänglich, weil diese ausschließlich zum Kindergarten gehört, erklärt Gebert.

Abenteuerspielplatz ist heute nur noch Bolzplatz

Der wohl attraktivere Spielplatz war ein Abenteuerspielplatz mit Bolzplatz, einer großen Seilbahnanlage über einen Graben, Klettergerüsten, Schaukeln, Rutschen, Wippe und Sandkasten am Sebigsweg. Diese sei laut Gebert seit den 2000er Jahren jedoch kontinuierlich mit dem Verfall der Geräte, ohne Erneuerung, zurückgebaut worden.

Von den einstigen Spielgeräten fehle heute jede Spur, es verblieb nur noch ein Bolzplatz mit Zaun und ein einsames Fußballtor auf einer ungemähten Wiese.

Am alten Spielplatz soll wieder Schaukel mit Klettergerüst aufgestellt werden

Um den einzigen Spielplatz mit Spielgeräten im Lippoldsberger Park zu erreichen, müssten derzeit alle Kinder aus der Wohnsiedlung im Oberdorf die Landesstraße überqueren.

Damit wenigstens den jüngeren Kindern dort ein ortsnahes Ziel, das sie zu Fuß und allein erreichen können, als Treffpunkt angeboten werden kann, soll nun auf dem alten Spielplatz am Sebigsweg wieder eine Schaukel mit Klettergerüst aufgestellt werden. Dafür hat der Lippoldsberger Patrick Meyer mit weiteren engagierten Bürgern, den örtlichen Vereinen sowie der Unterstützung des Ortsbeirats bereits über 3000 Euro an Spenden und Veranstaltungseinnahmen gesammelt.

Nur noch Zustimmung der Gemeinde fehlt

Jetzt fehle nur noch die Zustimmung der Gemeinde, damit der Startschuss für die Umsetzung des „längst überfälligen Projektes“ fallen kann, wie Gebert sagt. Denn es gebe wieder mehr Kinder in der Gegend.

Im Juli 2014 berichtete die HNA über den Rückbau des Spielplatzes. Da hatte Bürgermeister Jörg-Otto Quentin von der damaligen Gemeinde Wahlsburg bekannt gegeben, dass laut einem Fachbüro die Schaukel mit angebautem Klettergerüst nicht mehr den Vorschriften entspricht. Kinder könnten mit Jacken oder Kordeln hängen bleiben. Das damals etwa zehn Jahre alte Spielgerät war eine Spende und hatte kein Zertifikat, weshalb es keinen Bestandsschutz hatte.

So sah er aus: der Spielplatz am Sebigsweg vor fast zehn Jahren. Damals, im Juli 2014, wurde zuerst die Schaukel gesperrt und durfte nicht mehr benutzt werden, dann wurde sie abgebaut.

Die Schaukel wurde daraufhin abgebaut und sollte im darauffolgenden Jahr ersetzt werden. Schon für 2014 war angekündigt worden, bald einen Zaun und eine neue Rutsche aufzustellen. Es gab mehrere Ortstermine. Wie sich Quentin erinnert, seien sinkende Kleinkinderzahlen in dem Wohngebiet und starker Verkehr auf dem Sebigsweg, weil in der Nähe drei Häuser gebaut wurden, der Ausschlag gewesen, sich auf den Spielplatz im Park am Rathaus zu konzentrieren. Aus Sicherheitsgründen wurde damals der Zaun gebaut.

Im Gemeindevorstand der heutigen Gemeinde Wesertal, so war zu erfahren, war das Gelände am Sebigsweg schon mehrmals Thema, aber es gab keinen Beschluss, weil der Bürgermeister von der Idee nicht begeistert gewesen sein soll.

Spielplatz stehe am Montag auf der Tagesordnung des Gemeindevorstands

Auf Anfrage der HNA, ob das Vorhaben der Bürgerinitiative Erfolg haben könnte, sagte Cornelius Turrey gestern, dass das Thema am kommenden Montag auf der Tagesordnung des Gemeindevorstands stehe. Dann werde über den Punkt beraten.

Er bestätigte, dass er mit Patrick Meyer Gespräche geführt habe und wisse von der Sammelaktion für den Kauf einer Schaukel mit zwei Sitzen und einem Kletterbereich. In den bisherigen Diskussionen habe es viele unterschiedliche Argumente gegeben.

Viele Familien haben mittlerweile eigene Schaukel im Garten

Es gebe zwar eine Ampel an der Landesstraße, aber der Weg sei weit. Heute hätten viele Familien eigene Schaukeln im Garten: „Aber es ist natürlich besser, wenn die Kinder nicht allein zuhause im Garten spielen, sondern gemeinsam auf einem Spielplatz für alle.“

Turrey verweist darauf, dass beim Aufbau eines solchen Gerätes jemand von der Gemeinde dabei sein müsse, zur Kontrolle. Und dann gebe es jährliche TÜV-Prüfungen. Ein Spielgerät sei etwas anderes als fünf Geräte. Das Gelände am Sebigsweg sollte den anderen Plätzen keine Konkurrenz machen. (Thomas Thiele)