Bürgerentscheid zur Windkraft in Hofgeismar?

Von: Thomas Thiele

Wäre Premiere in Hofgeismar – ein Bürgerentscheid mit Ja/Nein-Frage. Die Stadt Bad Karlshafen hat das vor mehreren Jahren ausprobiert, als es um den Bau der Schleuse und die Wiederöffnung des Hafens ging. © Roland Weihrauch/dpa

Das wäre eine Premiere in Hofgeismar - ein Bürgerentscheid mit Ja/Nein-Frage. Vorstoß zu Heuberg-Projekt am Montag im Stadtparlament.

Hofgeismar – Das Thema Windkraft beschäftigt wieder die Politik und möglicherweise demnächst auch direkt die Bürger in Hofgeismar. Während die CDU-Fraktion für die nächste Stadtverordnetensitzung am Montag beantragt, den Nutzungsvertrag mit der Windkraftfirma Wpd für beendet zu erklären, beantragt die SPD, die Bürger selbst über das weitere Vorgehen entscheiden zu lassen.

Die Firma Wpd, die am Heuberg drei Windkraftanlagen errichten will, hatte im Januar neue Vorschläge unter anderem für eine Bürgerbeteiligung an einer Anlage vorgelegt.

Die CDU möchte, dass der 2021 gefasste Auftrag an den Magistrat, die Verträge mit der Windpark Hofgeismar GmbH & Co. KG zu kündigen, aufgehoben wird. Grund: Es seien seit Baubeginn mehr als fünf Jahre vergangen, ohne dass eine einzige Anlage errichtet wurde. Der Nutzungsvertrag sei daher auch ohne Kündigung ausgelaufen.

Zudem sollen die Stadtverordneten beschließen, dass kein neuer Nutzungsvertrag abgeschlossen wird und sich die Stadt von den Investoren bestätigen lässt, dass der Nutzungsvertrag erloschen ist.

Zur Begründung erklärt die CDU, dass der Vertragspartner im Spätsommer 2017 die Auffassung vertreten habe, dass mit dem Beginn der Ertüchtigung der Zuwegung der Baubeginn des Windparks erfolgt sei. Damit sei die Frist abgelaufen, da das Nutzungsrecht an all den Anlagenstandorten erlischt, wo fünf Jahre später noch keine Anlage errichtet ist. Die fünf Jahre seien spätestens im Herbst 2022 vollendet gewesen.

40 Prozent des städtischen Strombedarfs

Etwas komplizierter sieht die SPD-Fraktion die Lage und verweist auf die anhaltenden juristischen Auseinandersetzungen der Stadt mit der Windpark-GmbH. Zudem habe die Stadt entsprechend den Verträgen Geld kassiert, obwohl noch keine Anlage läuft.

Die SPD verweist darauf, dass die Firma Wpd im Frühjahr der Stadt ein neues Konzept mit moderneren, höheren Anlagen auf dem Heuberg vorgeschlagen habe, und als Gegenleistung bei einer der Anlagen eine Bürgerbeteiligung ermöglichen wolle. Darüber sei bisher im Parlament nicht beraten worden. Im Übrigen würden die geplanten neuen Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des Strombedarfs der Stadt Hofgeismar decken. Die SPD schlägt deshalb vor, in einer so wichtigen Angelegenheit die Bürger selbst entscheiden zu lassen und einen Bürgerentscheid zu ermöglichen.

In dem Bürgerentscheid, der gemeinsam mit der Landtagswahl am 8. Oktober stattfinden solle, müsste eine einfache, mit Ja oder Nein zu beantwortende Frage gestellt werden. Der Antrag schlägt vor die Frage: „Soll der Magistrat der Stadt Hofgeismar das vorliegende Angebot der Windpark Hofgeismar GmbH & Co. KG, die drei geplanten Windenergieanlagen am Heuberg auf einen modernen Windenergieanlagen-Typ umzuplanen und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit einräumen sich an einer Windenergieanlage zu beteiligen, annehmen?“ Zur Begründung sagen der Fraktionsvorsitzende Frank Nikutta und der Stadtverbandsvorsitzende Tim Kolle in einer Presseerklärung, dass die Windkraft in Hofgeismar eine Vielzahl der Einwohner und die Gremien seit langer Zeit beschäftige. Da es bei dieser weitreichenden Entscheidung um die Zukunft der Energieversorgung in der Stadt sowie eine mögliche Bürgerbeteiligung gehe, sollten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hofgeismar zur Entscheidung befragt werden und nicht allein das Parlament entscheiden.

„Basisdemokratisch sehr gut“

Im Haupt- und Finanzausschuss wollte die SPD in dieser Woche den Bürgerentscheid als Änderungsantrag einbringen, er kam aber nicht auf die Tagesordnung. So wird er erstmals am Montag von den Fraktionen beraten. Der CDU-Antrag auf Auslaufen des Nutzungsvertrages wurde mit fünf Stimmen von CDU und WSD gegen drei Nein der SPD zur Zustimmung in der Stadtverordnetensitzung empfohlen.

Bürgermeister Torben Busse bezeichnete die Idee des Bürgerentscheids als „basisdemokratisch sehr gut“. Ihn parallel zur Landtagswahl vorzunehmen sei erfolgversprechender als ihn zu einem Einzeltermin zu veranstalten, da dann die Beteiligung sicher geringer sei. Angesichts des juristisch und finanziell komplexen Themas müsste aber im Vorfeld eine umfassende Aufklärungskampagne erfolgen, meinte Busse auf HNA-Anfrage.

Barabara Klemm von der CDU sagte, ihre Fraktion lehne Windkraft im Wald grundsätzlich ab und nach den bisherigen Vorfällen sei das Verhältnis zur Wpd zerrüttet, man wolle mit ihr keine weiteren Projekte. Zudem wolle man den Anwohnern nicht noch höhere Windräder zumuten.

Parlament berät Baustoffrecycling und Feuerwehrgebühren

Die nächste öffentliche Stadtverordnetensitzung in Hofgeismar am Montag, 26. Juni, beginnt um 20 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses.



Zum Auftakt werden Anfragen der Fraktionen beantwortet zu den Themen Hochwasserschutz und Verkehrssituation in der Innenstadt (WSD) sowie Bearbeitungsstand beschlossener Anträge (SPD).



Zur Abstimmung ohne erneute Beratung stehen an die Kündigung eines Teils der städtischen Geschäftsanteile an der Wohnungsbaugenossenschaft Hofgeismar, die Wahl von Ortsgerichtsmitgliedern und Schöffen sowie Anträge der CDU zu den Themen Auswahl städtischer Grundstücke für PV-Freiflächenanlagen und kommunale Wärmeplanung.



Außerdem beantragt die SPD, den Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft einzuladen, dem Parlament über die Pläne zur Wohnraumversorgung angesichts der schwierigeren Marktlage zu berichten.



Beraten und beschlossen werden soll dann über Pläne zum Bau einer Baustoffrecyclinganlage auf einem Firmengelände im Bereich des Bebauungsplanes „An den Ziegeleien“.



Weitere Punkte der Sitzung befassen sich mit einem Nachtrag zur Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Hofgeismar sowie einen Antrag der CDU zum Nutzungsvertrag mit der Windkraftfirma Wpd und einen Anbtrag der SPD für einen Bürgerentscheid zum Thema Windkraft (beides im Bericht oben). (Thomas Thiele)