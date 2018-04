Caldens Handballer können Schützenhilfe leisten

Freut sich auf das Spiel in Korbach: Siegt Kai Sommerlade mit Ahnatal/Calden, hat Wesertal Platz zwei fast schon sicher.

Hofgeismar. Können die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Ahnatal/Calden Schützenhilfe für den Ligakonkurrenten HSG Wesertal leisten? Diese Frage stellt sich heute Abend, wenn die Vereinigten beim Tabellendritten TSV Korbach gastieren.

TSV Korbach - HSG Ahnatal/Calden(Samstag, 16.30 Uhr Kreissporthalle Korbach). Im Falle eines Sieges der Gäste, die eigens einen Fanbus zur Fahrt nach Korbach organisiert haben, hätten die Wesertaler einen weiteren Schritt in Richtung Relegationsspiele gemacht. Doch unabhängig von der Unterstützung des Zweiten wird die Sieben von Trainer Stefan Hermenau motiviert genug sein, nach dem zuletzt guten Lauf einen weiteren Sieg einzufahren. Möglich könnte ein Punktgewinn gegen den Favoriten nicht nur aufgrund der guten Trainingsvorbereitung, sondern auch durch die Unterstützung der mitgereisten Fans werden.

SVH Kassel - HSG Wesertal II (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Harleshausen). Nach den zwei jüngsten Niederlagen gegen Korbach und Bettenhausen gibt es für die Wesertaler Handballer laut Trainer Frank Rossel nur ein erklärtes Ziel: „Wir konzentrieren uns auf Platz zwei und damit volles Programm auf die Relegation. Wir wollen die Chance wahren, über die Relegation in die Landesliga aufzusteigen und keine Punkte mehr verschenken.“ Dies gilt auch für die anstehende Partie gegen die SVH Kassel. „Das ist eines der fünf Endspiele, die wir gewinnen wollen“, so Rossel. Zuversichtlich zeigt sich der HSG-Coach aufgrund der guten Stimmung im Team und des gut gefüllten Kaders, der mit A-Jugendlichen aufgestockt wurde. „Wir sind in einer ordentlichen Verfassung und hoch motiviert.“ Zum ohnehin gut gefüllten Kader steht für die anstehende Partie gegen den Tabellenzehnten auch Melvin Herbold wieder zur Verfügung.

HSG Reinhardswald – HSG Bad Wildungen/Friedr./Bergheim (Samstag, 19.30 Uhr Schulsporthalle Trendelburg) Eine lösbare Aufgabe steht den Handballern der HSG Reinhardswald bevor, wenn die Waldecker in der Trendelburger Halle ihre Visitenkarte abgeben. Gegen den Tabellenvorletzten sollte ein Punktgewinn für den Siebten möglich sein, auch wenn der Hinspiel-Erfolg mit 27:26 denkbar knapp ausfiel.

SHG Hofgeismar/Grebenstein II – HSG Baunatal II(Samstag, 17 Uhr, Kreissporthalle). Im Kampf gegen den Abstieg könnte die SHG-Reserve in ihrem Heimspiel mit einem Punktgewinn gegen die Gäste aus Baunatal Boden gut machen. Doch das dürfte ein schwieriges Unterfangen gegen den Tabellenachten werden, ging doch das Hinspiel mit 24:33 recht deutlich verloren. Eine Leistungssteigerung ist dringend vonnöten, wenn man aus dieser Begegnung Zählbares mitnehmen möchte. (zms)