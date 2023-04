Chat-GPT fordert Schulen im Kreis Kassel: Künstliche Intelligenz birgt Chancen und Risiken

Von: Julian Brückmann

Teilen

Chat-GPT liefert eine detaillierte Zusammenfassung der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar. © JULIAN BRÜCKmann

Das Programm Chat-GPT kann mühelos schriftliche Hausaufgaben verfassen. Hierbei lässt sich nicht erkennen, ob ein Mensch oder eine Software am Werk war. Das bereitet Schulen im Kreis Kassel Sorgen.

Kreis Kassel – Die Schulen sehen in der Plattform Chat-GPT auch eine Chance. Die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Software verbreitet sich derzeit in rasantem Tempo und wird immer bekannter.

Driton Mazrekaj, Schulleiter der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen, hat zu diesem Thema eine klare Meinung: „Wir werden die Nutzung von Chat-GPT nicht verhindern können. Daher wollen wir damit gezielt und kontrolliert umgehen“, sagt Mazrekaj. Die Chance bestehe darin, das Programm in den Lernprozess zu integrieren. Neben Schulen müssen sich auch Universitäten mit Chat-GPT auseinandersetzen und Regelungen finden, sagt Mazrekaj. „Es wird keine Musterlösung geben, wie Chat-GPT eingesetzt werden soll oder kann.“



Was ist Chat-GPT? Künstliche Intelligenz (KI) ist schon seit einiger Zeit in verschiedenen Bereichen im Einsatz, von der Robotik bis zur Datenanalyse. Eine der neuesten Anwendungen von KI-Technologie ist der Chatbot-Service. Chat-GPT ist ein Sprachmodell, das in der Lage ist, menschenähnliche Antworten schriftlich zu generieren. Entwickelt wurde es vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI und Ende letzten Jahres veröffentlicht.

Man müsse darauf achten, dass die Schüler es nicht als Lernersatz betrachten. Das falle ihnen spätestens in Prüfungen vor die Füße, befürchtet der Leiter der Marie-Durand-Schule. Ähnlich sieht das auch Ludger Brinkmann, Schulleiter der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen: „Das Programm bringt eine Menge Möglichkeiten mit sich. Man kann schon einige Vorteile erkennen.“ Allerdings müsse man sich bewusst machen, dass die Schüler trotz der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen weiterhin selbstständig denken und lernen müssen.



Digitale Geräte, wie Tablets, werden schon länger in Schulen genutzt. Nun können sich Schüler mit dem Programm Chat-GPT ihre Hausaufgaben erstellen lassen. Schulen im Kreis Kassel sehen darin ein Problem. (Symbolfoto) © dpa/Carmen Jaspersen

Christine Saure, Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule Kaufungen, ist beim Thema Chat-GPT zwiegespalten. „Ich habe das Programm für eine Konferenzeröffnung genutzt, um es den Kollegen vorzustellen. Das hat einige schockiert, weil man die Texte nicht von etwas Selbstgeschriebenem unterscheiden konnte. Den Lehrkräften sind die Kinnladen heruntergefallen“, sagt sie. Künftig werde man den Fokus auf mündliche Überprüfungen legen müssen, um herauszufinden, ob der Inhalt eines Textes von den Schülern wirklich verstanden wurde.



Schulen im Kreis Kassel: Kritischer Umgang mit Chat-GPT ist unverzichtbar

Schüler haben Chat-GPT längst als einfach zu bedienende Hausaufgabenhilfe für sich entdeckt. Das Sprachmodell beantwortet Fragen, formuliert Texte, fasst Fachwissen zusammen – und das auf Knopfdruck. Nicht immer, aber sehr oft korrekt. Das Programm generiert Aufsätze zu allen erdenklichen Themen – man kann sich aussuchen, ob in einfacher Sprache oder mit Fachwissen. Doch wie wollen Schulen im Kreis Kassel künftig mit dem Programm umgehen?

„Chat-GPT ist Fluch und Segen zugleich“, sagt Driton Mazrekaj, Schulleiter der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen. Es berge große Chancen, sich das Programm hinsichtlich individueller Förderpläne zunutze zu machen. Schließlich können die Schülerinnen und Schüler das Programm auch zum Lernen nutzen. „Die meisten Schüler werden es schnell begreifen. Wir müssen es schaffen, Chat-GPT zu unserem Vorteil zu nutzen, damit es nicht nach hinten losgeht.“

Für Driton Mazrekaj, Schulleiter der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen, ist Chat-GPT Fluch und Segen zugleich. © Löschner, Markus

„Bisher ist es uns nicht aufgefallen, ob ein Schüler Chat-GPT verwendet hat“, sagt Ludger Brinkmann, Schulleiter der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen. Die Nutzung sei schwer kalkulier- und kontrollierbar. Diese Art der Künstlichen Intelligenz biete Möglichkeiten, die nach aktuellem Stand noch gar nicht überschaubar seien. Klar ist Brinkmann aber, dass das Programm keine Denkalternative sein werde. „Den Geist werde man immer brauchen“, sagt er. Das Thema wurde bereits an der Walter-Lübcke-Schule thematisiert und zur Diskussion gestellt. Denkbar sei, dass man sich künftig wegen Chat-GPT von der klassischen Aufgabenstellung verabschieden muss, sagt der Schulleiter.

Das sieht auch Christine Saure so: „Mündliche Überprüfungen werden sich häufen, damit wir den Inhalt eines Textes gezielter abfragen und damit sichergehen können, dass ein Aufsatz tatsächlich von den Schülern und nicht von der Software kommt“, erklärt die Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule in Kaufungen. Manche Formulierungen der von Chat-GPT erstellten Texte würden auffallen. Doch das sei sehr selten, erklärt sie. Es sei wichtig, kritisch mit Chat-GPT umzugehen und einen gesunden Mittelweg zu finden. „Wir wollen Digitalisierung und Mediensicherheit gewährleisten“, sagt Christine Saure. Dazu gehöre aber auch, dass die Köpfe der Schüler aktiv bleiben und das Internet zu keiner Denkalternative wird.

Chat-GPT ist für Schulen im Landkreis Kassel eine Herausforderung: Lehrkräfte müssen ihre Arbeitsweise anpassen

Auch Lars Grenzemann, Schulleiter der Elisabeth-Selbert-Schule in Ziereberg, findet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema unverzichtbar. „Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Als Schule muss man sich dem Thema stellen, dann wird man sehen, ob ein einheitlicher Prozess, damit umzugehen, entwickelt werden kann.“

Martin Roderburg, Mathematik- und Physiklehrer an der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar, geht mit der Zeit: „Wir müssen als Lehrer Bildung vermitteln und hatten dafür noch nie so viele Möglichkeiten wie jetzt“, sagt Roderburg. Er ist sich sicher, dass wenn sich Potenzial biete, man es auch nutzen solle. Er sei gespannt, wie sich die Software einsetzen lasse. „Aber auch die Lehrkräfte müssen ihre Arbeitsweisen anpassen. Daran wird kein Weg vorbeiführen“, sagt er.

Jens Scherer stimmt dieser Meinung zu. Er ist Lehrer an der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen und ist außerdem Fortbildner im Dezernat Medien der Lehrkräfteakademie in Frankfurt. „Chat-GPT ist ein großes Thema. Wir müssen die Chancen, die es bietet, nutzen.“ Gleichzeitig hinterfragt er ebenfalls, ob aktuelle Bewertungskriterien noch zeitgemäß seien. „Es muss ein Umdenken stattfinden. Die Lehrkräfte müssen zu einer gewissen Flexibilität bereit sein“, sagt Scherer.

Noch stehe man ganz am Anfang der neuen Herausforderung. Es gelte abzuwarten, welchen Fahrplan das Kultusministerium vorlege. (Julian Brückmann)

Was die künstliche Intelligenz Chat-GPT über den Landkreis Kassel weiß, lesen Sie hier.