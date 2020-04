Musikschulen müssen wegen Corona online unterrichten und spüren die Folgen

Unterricht per Internet: Cellolehrerin Erika Umanez von der Musikschule Hofgeismar leitet online die Brüder Fabian und Frederik Weidmann (auf dem Bildschirm zu sehen) an.

Wegen der Corona-Krise müssen auch Musikschulen derzeit online unterrichten und spüren schon jetzt die Folgen davon.

Die Corona-Krise stellt auch die Musikschulen in der Region vor große Herausforderungen. Der Unterricht erfolgt nur noch über das Internet. Gleichzeitig müssen sich die Schulen auch damit auseinandersetzen, wie sie die Krise finanziell bewältigen können.

Videochat, Telefon, kleine Clips, die von Lehrkräften verschickt werden: Solche Beispiele nennt Simon van Zoest, Leiter der Musikschule in Hofgeismar, dafür, wie der Unterricht dort gerade abläuft. „Wir versuchen das, mit Einverständnis der Eltern, so zu machen“, sagt er. Dies werde auch von vielen, zumindest für eine Zeit der Überbrückung, gut angenommen und akzeptiert. Er wolle auch mal ein Lob an Lehrkräfte, Eltern und Schüler loswerden, „die aus dieser Situation das Beste machen“.

Präsenz-Unterricht noch bis 3. Mai untersagt

Dennoch bleibt auch hier die Ungewissheit, wie lange dies noch so weitergehen wird. Mindestens noch bis zum 3. Mai: So lange gilt die Verordnung, die Präsenz-Unterricht in den Musikschulen untersagt. Und was dann kommt, kann man heute noch nicht absehen.

Daher muss auch van Zoest über Aspekte wie mögliche Kurzarbeit für fest angestellte Lehrkräfte nachdenken. Die Honorarkräfte hätten bereits staatliche Soforthilfe beantragt. Für März und April, das gebe die Schulordnung her, habe man erst einmal die normalen Unterrichtsgebühren eingezogen. Für Mai werde man nur bei denen Gebühren verlangen, die auch beim Onlineunterricht mitmachen.

Angebot an "Fernunterricht eventuell noch ausweiten

„Wir suchen nach Lösungen und versuchen, allen Seiten gerecht werden: Lehrkräften und anderen Mitarbeitern, Eltern, und Schülern“, sagt van Zoest. Man prüfe, ob man das Angebot an „Fernunterricht“ noch ausweiten könne – und halte gleichzeitig auch nach den Möglichkeiten für staatliche Unterstützung für die Schule Ausschau.

Auch Michael Heib, Leiter der Musikschule in Bad Karlshafen, hat vor Ort mit ähnlichen Auswirkungen der Coronakrise wie sein Kollege van Zoest zu kämpfen. Alle Standbeine der Schule – der Unterricht mit Schülern, die Konzertreihe mit klassischer Musik sowie die Frühjahrstournee der Young Americans durch Europa – mussten abgesagt werden. Der Musikunterricht findet zurzeit auch dort in abgespeckter Form über die sozialen Medien statt. „Das entspricht nicht dem normalen Unterricht, ist aber besser als gar nichts“, sagt Heib.

Von Matthias Müller und Harald Schmidt

