Helmut Burmeister nach 46 Jahren als Leiter des Stadtmuseums verabschiedet

Von: Thomas Thiele

Mann der prägnanten Worte: Bei seiner Abschiedsrede weitete der jahrzehntelange Museumsleiter den Dank auf seine vielen Mitstreiter im Museum aus. Weitere Redner und Rednerinnen betonten seine Beharrlichkeit. Am Ende geschah in der Regel das, was Burmeister plante. © Thomas Thiele

Das Wort „unmöglich“ hat zwei Bedeutungen: Für die Redner war es am Donnerstag unmöglich, alles aufzuzählen, was Helmut Burmeister in 46 Jahren als Leiter des Stadtmuseums Hofgeismar und noch weit darüber hinaus geleistet hat.

Hofgeismar – Und zum anderen gibt es das Wort „unmöglich“ nicht im Wortschatz des früheren Lehrers, der zielstrebig quasi aus dem Nichts das größte ehrenamtlich geführte Museum in Hessen aufbaute.

Feier vor 40 Gästen im Rathaus

Burmeisters Lebenswerk lasse sich auch nicht im Ansatz richtig würdigen, schickte Bürgermeister Torben Busse in der Feierstunde vor rund 40 Gästen im Rathaus voraus. Busse zählte die Lebensdaten Burmeisters auf, der auch Volkskunde, Altnordische Sprachen, Schwedisch und Niederländisch studierte. Ab 1971 arbeitete er an den Kreisjahrbüchern mit, bis 2013 hatte er die ehrenamtliche Verantwortung für die Textbeiträge im Jahrbuch, wobei er hohen Wert auf exakte wissenschaftliche Ausarbeitung legte.

Die Liste seiner Vereins- und Vorstandsarbeit ist lang: CVJM Kassel, Leichtathletik KSV, Hessische Vereinigung für Volkskunde, Kreisdenkmalbeirat, Hessischer Museumsverband, Heimat- und Verkehrsverein Hofgeismar, Gründer Museumsverbund Kassel, Archäologische Gesellschaft Hessen, Mitglied und Autor im Verein für hessische Geschichte und Landeskunde, Gründer des Zweigvereins Hofgeismar als Mitträger des Stadtmuseums.

Bürgermeister Busse gratulierte Burmeister zu einem einmaligen Lebenswerk

Als der damalige Landtagsabgeordnete und künftige Bürgermeister Willi Croll fragte, ob Burmeister den Wiederaufbau eines städtischen Museums leiten würde („Ich möchte keine kleine Klitsche, sondern ein Museum, von dem man spricht“), da sagte Burmeister nicht nein. Der Eröffnung zum Hessentag 1978 im Keller des Rathauses (heute Bücherei) folgte 1986 der Umzug in vier sanierte Gebäude am Petriplatz.

Burmeisteres Fachwissen, Gespür und Sammeltalent habe dazu geführt, dass das Stadtmuseum einen fast unüberschaubaren Fundus an Material für viele Forschungen und Ausstellungen hat, meinte Busse und gratulierte zu einem einmaligen Lebenswerk.

Stadtverordnetenvorsteherin Monika Grebing und Esther Dilcher (MdB) erinnerten an erste eindrucksvolle Begegnungen mit Burmeister. Alt-Bürgermeister Horst Buchhaupt verriet, dass Burmeisters Wissen um alte Verträge der Stadt beim Kasernengelände-Ankauf Millionen ersparte. Rednerinnen des Museumsverbands und des Geschichtsvereins lobten seine Hartnäckigkeit und das klare Profil des Museums.

Auf Äckern unterwegs: In den 1970er Jahren war Helmut Burmeister (3. von links) mit Archäologie-Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar zum Befundesammeln auf Äckern unterwegs, wie hier auf einem steinzeitlichen Siedlungsplatz bei Hombressen. Marlies Konze (2. von rechts) wurde später Archäologin, rechts geht Michael Dorhs, der dann auch im Museum mitarbeitete. © Stadtmuseum Hofgeismar/Repro: Thiele

„Kaum zu glauben, dass das alles in ein Menschenleben passt“, sagte die künftige Museumsleiterin Katharina Vock, die vom wahren Inhalt des scheinbar kleinen Stadtmuseums überwältigt wurde. Es seien unfassbar große Fußspuren zu füllen.

Helmut Burmeister sagte abschließend, dass das Lob sehr viele treffe, denn das Museum sei nicht Werk eines Einzelnen – aber einer müsse sagen, wo es langgeht. (Thomas Thiele)