Debatte in der Stavo: Stadt Hofgeismar will etwas fürs Klima tun

Wie schlimm steht es um das Klima und was kann eine Stadt dafür tun? Einen Klimanotstand wollte die WSD-Fraktion für Hofgeismar ausrufen, scheiterte damit aber deutlich.

Dennoch stellten sich die Stadtverordneten am Ende dem Thema – und das mit konkreten Ansätzen.

„Wir beobachten die klimatischen Entwicklungen seit Jahren, ohne irgendwas zu machen“, sagte der stellvertretende WSD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Knauf und warb dafür, den Klimanotstand zu verhängen. Das hätten schließlich schon viele Städte gemacht, so Knauf. Man wolle keine Panik anfeuern, sich aber endlich dem Sachverhalt stellen. Deutliche Anzeichen wie den sinkenden Grundwasserspiegel, Temperaturen bis an die 40 Grad und eine schrumpfende Vögel- und Insektenpopulation seien offensichtlich. Knauf lieferte konkrete Kritikpunkte und Lösungsvorschläge: Photovoltaik auf den Dächern öffentlicher Gebäude wären ein Ansatz, ein „meist leerer Stadtbus“ ebenso wenig effizient wie ein im Winter beheiztes Außenbecken im Bad am Park.

Was kosten konkrete Schritte?

Unseriös sei der Ruf nach Klimanotstand, entgegnete dem Barbara Klemm (CDU), ein Notstand „im eigentlichen Sinn“ bestehe schließlich nicht, zudem sei es „kopflos“, jetzt alles in Frage zu stellen. Der Begriff stamme aus der Friday-For-Future-Bewegung erklärte Klemm und verteilte einen Seitenhieb auf Aktivistin Greta Thunberg, die nur wolle, dass alle Menschen die gleiche Angst hätten wie sie. Grundsätzlich heiße man aber gut, wenn die Stadt klimafreundlich plane.

Genau das brauche aber keinen Beschluss, sondern sei selbstverständlich, befand der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Nissen, der einen Änderungsantrag vorlegte, der Vorschläge der WSD noch präzisierte: Der Magistrat soll prüfen, was konkrete Schritte kosten würde, die die Stadt in den Bereichen Klimaschutz, CO²-Minderung, Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien voranbringe. Neben den Kosten müssten aber auch Einspareffekte und Prioritäten definiert werden, heißt es in dem Antrag. Sei eine Reihenfolge festgelegt, könne diese in den Haushaltsplanungen der nächsten Jahre verankert werden, so Nissen: „Nur so wird sichergestellt, dass wir beim Klimaschutz eine nachhaltige Entwicklung in Gang setzen. Dem Änderungsantrag folgten die Stadtverordneten mit großer Mehrheit.

Klimanotstand

Der Begriff des Klimanotstandes ist rein symbolisch. Zwar haben diesen in Deutschland schon mehr als 60 Kommunen ausgerufen, doch verbirgt sich dahinter eine reine Selbstverpflichtung. Besondere Rechte erwachsen einer Kommune daraus jedoch nicht.