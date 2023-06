Atommüll-Bereitstellungslager in Würgassen: Die Entscheidung rückt näher

Von: Daria Neu

Noch in diesem Monat will die Entsorgungskommission eine Empfehlung an das Bundesumweltministerium hinsichtlich des geplanten Atommüll-Bereitsstellungslagers in Würgassen abgeben. Daraufhin könnte dann eine Entscheidung fallen. © Daria Neu/BI ATOMFREIES DREILÄNDERECK

Seit vielen Monaten kämpfen Bürgerinitiativen, Lokalpolitiker und Privatpersonen im Dreiländereck gegen die Pläne der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung, ein Atommüll-Bereitstellungslager in Würgassen zu bauen.

Würgassen - Angespannt blicken die meisten von ihnen in diesen Tagen Richtung Bundesumweltministerium. Denn die Entsorgungskommission (ESK) will Mitte Juni eine Empfehlung abgeben. Die zentrale Frage: Ist der Bau eines Logistikzentrums überhaupt notwendig? Im Vorfeld fassen wir den aktuellen Stand der Dinge zusammen. Fragen und Antworten.

Was genau plant die BGZ überhaupt am Standort Würgassen?

Die BGZ erklärte bereits Ende vergangenen Jahres: In Deutschland gibt es 30 dezentrale Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Diese werden von innen nach außen zurückgebaut. Die Betreiber verschließen die Abfälle in Fässer, die wiederum in Container vergossen werden. Mit einem Bereitsstellungslager in Würgassen spart man sich laut BGZ-Sprecher Hendrik Kranert zehn Jahre Einlagerungszeit insgesamt. Ursprünglich sollte das Logistikzentrum ab dem Jahr 2027 „die passgenaue Belieferung des Endlagers Konrad nahe Salzgitter sicherstellen.“ Dieser Plan hat sich aufgrund der massiven Kritik aber schon um etwa ein Jahr verzögert.

Was sind die Hauptargumente der Kritiker gegen das Vorhaben?

Martin Ahlborn ist der neue Vorsitzende der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck. Er fasst noch einmal zusammen, warum das geplante Bereitstellungslager in Würgassen aus Sicht der Kritiker gar nicht gebaut werden dürfe. „Es widerspricht den Kriterien, die die ESK selbst im Jahr 2018 festgelegt hat.“ Dazu gehöre unter anderem, dass die Bahnstrecken, auf denen die Container transportiert werden sollen, nicht zweigleisig sind. Außerdem müsste das Gelände in Würgassen erst angepasst werden, um die Hochwasserfreiheit zu gewährleisten. Auch das Erdfall-Risiko in dem Gebiet sei vorhanden. Zudem sei Würgassen weit weg vom geplanten Endlager. All das seien Argumente gegen das Projekt.

Auf welche Argumente setzen die Kritiker außerdem?

Hinzu kommt laut Ahlborn das Ergebnis einer Tüv-Studie, das die Notwendigkeit eines solchen Baus insgesamt infrage stellt. Das Gutachten wurde von den Ländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis soll in die Empfehlung der ESK einfließen, versprach die Kommission bei einem Anhörungstermin Ende April in Lauenförde. Harsche Kritik übt die Bürgerinitiative an dem Gutachten des Öko-Instituts von Anfang 2020, auf das sich auch die BGZ immer wieder berufe. Dieses sei unter Einflussnahme des Bundesumweltministeriums – dem Entscheidungsträger – entstanden.

Wie geht das Bundesumweltministerium mit der Entscheidung der ESK um?

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums betonte bereits vor einigen Wochen, dass dieses die Empfehlung der ESK abwarte, um daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Detailliertere und aktuelle Informationen gibt der Sprecher auf Anfrage nicht ab. Ahlborn prognostiziert folgendes Szenario: „Wenn die ESK ihre eigenen Kriterien ernstnimmt, kann sie sich nur gegen den Bau aussprechen.“ Sollte es aber dennoch anders kommen, vermute die Bürgerinitiative, dass die BGZ im Falle einer positiven Entscheidung seitens des Ministeriums schnellstmöglich einen Bauantrag stellen würde. „Dieser würde aller Wahrscheinlichkeit dann jedoch von der zuständigen Behörde abgelehnt werden, da ein solcher Bau überhaupt nicht am Standort Würgassen vorgesehen ist.“ Aus Ahlborns Sicht könnte die BGZ dann versuchen, den Bauantrag einzuklagen. „Fest steht: Schnell, schnell geht hier sowieso gar nichts.“

Wie blickt die BGZ auf den aktuellen Zeitplan?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung keine neuen Informationen preis. Man warte ebenfalls auf die ESK-Empfehlung.

Was planen die Kritiker, falls es zu einer Entscheidung für das Logistikzentrum kommt?

Sollte sich das Bundesumweltministerium tatsächlich für den Bau eines Atommüll-Bereitstellungslagers in Würgassen entscheiden, bereiten sich die Kommunen und Landkreise rund um das Dreiländereck in Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen auf eine juristische Auseinandersetzung vor, betont Ahlborn. „Wir formieren uns, erste Arbeitstermine liegen diesbezüglich schon vor.“