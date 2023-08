Diebe wollten in zwei Geschäfte am Töpfermarkt in Hofgeismar einbrechen

Versuchter Diebstahl

Unbekannte haben versucht, in Geschäfte am Töpfermarkt einzubrechen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Hofgeismar – Einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch am Töpfermarkt in Hofgeismar.

Sie versuchten die Türen zu einem Tabak- und Lottogeschäft sowie zu einem Lebensmittelladen im gleichen Gebäude aufzubrechen. Mit einem Stein und einem Metallrohr, die die Täter später am Tatort zurückließen, wollten sie die Eingangstüren aufbrechen, was aber nicht gelang. An den elektrischen Klapptüren entstand ein Schaden von je etwa 500 Euro, entwendet wurde nichts.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert. Die Polizei hofft auf Hinweise von Passanten oder Anwohnern, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, an Tel. 0 56 71/99 28-0. (tty)