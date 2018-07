Diemelradweg lädt zu toller Tour ein - Carlsbahn-Tunnel als Höhepunkt

Kreisteil Hofgeismar. Da soll man jetzt durchfahren? Das geht einem durch den Kopf, wenn man während der Fahrt auf dem Diemelradweg zum ersten Mal vor dem stockfinsteren Carlsbahn-Tunnel steht.

Keine 15 Meter kann man in die Dunkelheit blicken, aber: Entscheidet man sich für eine Durchfahrt, gehen innen schnell kleine Lichter an und der Mut wird belohnt. Bei 30 Grad Außentemperatur wird der Abschnitt im Tunnel schnell zum Höhepunkt.

Der Radweg erstreckt sich im Kreisteil Hofgeismar über mehr als 30 Kilometer von Haueda und Liebenau über Trendelburg bis nach Bad Karlshafen. In Lamerden, Eberschütz, Stammen, Wülmersen oder Helmarshausen kann man ebenso Rast machen wie an vielen Bänken und Hütten unterwegs.

Wer sich an den heißen Sommertagen dennoch für eine Radtour entscheidet, wird von der Strecke komplett für den Aufwand entschädigt. Die ersten Kilometer, von Haueda aus startend, verlaufen auf freier Fläche und können speziell nachmittags zu einer Qual werden. „Deshalb bin ich extra früh losgefahren, um der Sonne nicht gänzlich ausgesetzt zu sein“, berichtet Klaus Petry. Er kommt aus Welda und fährt die Strecke des Diemelradwegs öfter ab. „Ich fahre ab Warburg auf dem Weg und kehre meist bei Trendelburg um“, erzählt er.

+ Marja und Cor Bouwman fahren den Diemelradweg zwischen Trendelburg und Bad Karlshafen entlang. © Björn Friedrichs

Spätestens ab Trendelburg verläuft ein Großteil der Route durch eine schattige und waldige Gegend. Hier ist man dann auch weniger auf asphaltierten Wegen unterwegs, sondern auf Schotter oder auch Waldboden. „Die Strecke ist wirklich etwas Besonderes. Wir kommen aus der Nähe von Rotterdam, da ist es nicht so grün“, sagen die Niederländer Marja und Cor Bouwman, die auf ihrer Urlaubsreise nach Dresden drei Tage Halt in Trendelburg gemacht haben: „Wir suchen im Urlaub immer nach Orten mit Natur und Kultur. Das haben wir hier beides gefunden, man kann super wandern und Rad fahren. Auch Bad Karlshafen war sehr schön.“ Die beiden Touristen freuten sich über einen Tipp, den sie unterwegs erhielten: „Wir hätten den Carlsbahn-Tunnel nicht entdeckt, dabei war er ein Höhepunkt auf der Tour.“ Zwischen April und Oktober ist der Tunnel geöffnet, den Rest des Jahres muss man einen kleinen Umweg auf sich nehmen.

Unterwegs bieten sich den Radfahrern einige Möglichkeiten, eine Pause einzulegen, ob am „Helmarshäuschen“ oder bei den Sitzmöglichkeiten am Diemelufer in Lamerden. Auch beim Schloss in Wülmersen kann man eine Rast machen und zuvor die Strauße auf der Farm bestaunen. „Das sieht man auch nicht alle Tage“, sagt Moritz Lenz aus Bühne. Er war während der Semesterferien zuhause und befuhr mit seiner Freundin Julia Eichhorn (aus Dresden) und seiner Tante den Radweg. Bei dem Wetter sei es ein großer Vorteil der Strecke, dass sie so schattig sei.

+ Unterwegs auf dem Diemelradweg: Familie Blumenstein aus Kassel war vom Radweg begeistert. © Björn Friedrichs

Auch Familie Blumenstein aus Kassel machte sich auf den Weg. „Wir machen in den Ferien öfter mal Radtouren. Als Familie sind wir hier aber zum ersten Mal“, erzählt Uli Blumenstein, der in Trendelburg aufgewachsen ist und sich in der Region deshalb auskennt. In Hümme gestartet, fuhr die Familie bis nach Bad Karlshafen und zurück. Ein gelungener Ferientag war das Fazit. Eben wie Urlaub vor der Haustür.