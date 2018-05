Dörnberg bleibt Verbandsligist

Sander Fußballer nehmen an den Aufstiegsspielen zur Hessenliga teil

Jubel: Kai Schaub, Co-Trainer des Verbandsligisten FSV Dörnberg, freut sich über den Klassenerhalt.

Die Würfel sind gefallen: Ein starker Auftritt am letzten Spieltag bescherte dem FSV Dörnberg den Klassenerhalt. Die Lotzgeselle-Elf holte beim RSV Petersberg ein 2:2 und spielt auch kommende Saison in der Verbandsliga.Der SSV Sand erreichte zum Saisonausklang ein 4:0 gegen den KSV Hessen Kassel II und beendet nach dem 0:2 der SG Johannesberg in Schwalmstadt die Serie auf dem zweiten Rang. Am Donnerstag steht das erste Hessenliga-Relegationsspiel auf dem Programm.