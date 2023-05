Dorfrocker brachten Hombresser Reithalle zum Beben

Von: Tanja Temme

Die drei Musikerbrüder Markus, Tobias und Philipp Thomann (von links) sorgten sofort für Stimmung. © Tanja Temme

Den ersten Stimmungshöhepunkt des großen Dorfjubiläums erlebte Hombressen mit dem Dorfrocker-Konzert.

Hombressen. Wenn jemand weiß, wie man Stimmung macht, dann sind es die Dorfrocker. Auch beim Jubiläumsfest in Hombressen brachten die Franken die ausverkaufte Reithalle am Freitag nach nur wenigen Minuten zum Beben. „1000 Leute sind hier – mehr dürfen wir nicht reinlassen“, sagte Jens Hilpert, Kopf des Festkomitees. Ob beim „Vogelbeerbaum“, „Schwarzwaldmarie“ oder ihrem bekanntesten Lied „Dorfkind“ – das Publikum zeigte sich textsicher und in bester Feierstimmung.

Die drei Musikerbrüder Markus, Tobias und Philipp Thomann präsentierten in Hombressen auch ein neues Lied „Wie macht der Bär“, ein Song, der laut Frontmann Tobias erst ein paar Tage zuvor entstand. Zudem holte die Band Kinder aus den ersten Reihen beim Flieger-Lied auf die Bühne, was gut ankam. Wer die Bayern verpasste, kann sie beim Open-Air in Immenhausen im August nochmal erleben. (Tanja Temme)