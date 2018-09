Drei Portemonnaies aus Handtaschen in Hofgeismar gestohlen

Hofgeismar. Drei Frauen sind in drei unterschiedlichen Geschäften in Hofgeismar ihre Portemonnaies aus den Handtaschen gestohlen worden.

Zunächst wurde eine 72 Jahre alte Frau im Laufe des Donnerstags in einem Laden für Textilwaren in der Mühlenstraße beklaut, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend haben der oder die Täter das Portemonnaie einer 33-Jährigen in einem Spielwarengeschäft in der Marktstraße gestohlen. Beide Geldbörsen wurden schließlich in einem Bekleidungsgeschäft in der Johannesstraße gefunden, wo eine 61-Jährige beklaut wurde. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter den Nummern 056 71/99 280 und 05 61/91 00 entgegen.

