DRK schließt Pflegedienst in Hofgeismar: Mangel an Fachkräften

Pflegeberufe zu wenig attraktiv

+ © Oliver Berg/dpa Das Deutsche Rote Kreuz stellt den ambulanten Pflegedienst in Hofgeismar ein. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Im März 2017 hat das Deutsche Rote Kreuz in Hofgeismar einen ambulanten Pflegedienst gegründet. Sechs Jahre später stellt das DRK seinen Dienst wieder ein. Die Pflegeverträge mit rund 100 Patienten sind fristgerecht gekündigt worden.

Kreis Kassel – Grund für die Einstellung des Dienstes sei der dramatische Mangel an Pflegekräften, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Sebastian Dumke. Wenn bundesweit 200 000 Pflegerinnen und Pfleger fehlten, dann habe das auch Auswirkungen auf die Pflege hier. So habe das DRK in den vergangenen Monaten die Betreuung seiner Patienten nur noch mit der Anstellung von teuren Leiharbeitskräften aufrechterhalten können. Denn die Fluktuation in der Stammbelegschaft sei immer größer geworden. „Auf absehbare Zeit haben wir keine Chance mehr gesehen, die Fachkräfte zu bekommen, die wir benötigen“, sagt Dumke im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf dem Pflegemarkt herrsche ein Wettbewerb um Personal, „den wir nicht gewinnen können.“

Jasmin Spormann war die Pflegedienstleitung des ambulanten Dienstes des DRK. Sie sieht, „dass der Pflegeberuf deutlich an Attraktivität verloren hat“. Die jungen Leute sähen, dass aufgrund des Personalmangels, der überall in Krankenhäusern und Pflegeheimen herrsche, „der Stress für die Mitarbeitenden immer größer werde. Der Applaus für die Pflegerinnen und Pfleger in der Corona-Zeit von den Balkonen „war zwar ganz nett, sagt Spormann, „aber das reicht eben nicht.“

DRK schließt Pflegedienst in Hofgeismar: Schließung von Pflegeschulen sei Problem

Das DRK zahlt seinen Beschäftigten Gehälter nach dem DRK-Reform Tarifvertrag, der dem des TVÖD des öffentlichen Dienstes angeglichen ist. Ab nächstem Jahr erhalten Beschäftigte mindestens 340 Euro mehr, sagt Holger Gerhold-Toepsch, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Kassel-Wolfhagen, der einen Sozialdienst in Kassel betreibt. Doch die guten Tarife würden den Pflegenotstand nicht beheben.

Es räche sich jetzt, dass in den zurückliegenden Jahren viele Pflegeschulen geschlossen worden seien. So fehle heute der Nachwuchs zu einer Zeit, in der viele ältere Mitarbeiter in den Ruhestand wechselten. Zudem hätten die hohen Belastungen, denen das Personal in der Corona-Pandemie ausgesetzt war, das Image der Pflegeberufe nicht verbessert. Ein weiteres Problem sieht Gerhold-Toepsch in der Leiharbeit. Mit diesem System sei in der Coronazeit aus der Not ein Geschäft gemacht worden. (Gerd Henke)