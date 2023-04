Erinnerung an Opfer der NS-Zeit: Die letzten Stolpersteine in Hofgeismar werden verlegt

Gedenksteine

+ © Julia Drinnenberg / nh Die sogenannten Stolpersteine erinnern an die Opfer der NS-Zeit. In Hofgeismar erinnert seit 2010 ein solcher etwa an Johanna Löwy, die Mutter von Paula Goldschmidt. Nun sollen weitere Gedenksteine für die Familie verlegt werden. © Julia Drinnenberg / nh

Mit sieben Stolpersteinen will das Stadtmuseum Hofgeismar an die jüdische Familie Goldschmidt/Löwy erinnern.

Hofgeismar – Mit sieben Stolpersteinen für die jüdische Familie Goldschmidt aus Hofgeismar werden am 26. Mai die letzten dieser Gedenksteine in Hofgeismar verlegt werden. Aus diesem Anlass wird ein Nachkomme der Familie, Tim Goldsmith aus San Francisco, anreisen, um vor dem Haus Nr. 9 in der Petristraße dabei zu sein, wenn die Namen seiner Familie enthüllt werden.

Hier verlebten Tims Vater Erwin und dessen Schwestern Lore und Ruth eine glückliche Kindheit, bis sich ihr Leben 1933 - heute vor 90 Jahren - schlagartig änderte, weil sie jüdisch waren.

Schicksale

Es folgte eine Zeit der Demütigung und Entrechtung, des wirtschaftlichen Boykotts und Niedergangs des Textilwarengeschäftes der Familie bis hin zu brutalsten Misshandlungen des Vaters Gustav Goldschmidt durch Hofgeismarer Nationalsozialisten. Dem Umstand, dass der 13-jährige Erwin mit einem Kindertransport nach Amerika geschickt werden konnte, verdankte die Familie schließlich ihr Überleben. Er verschaffte ihnen die Garantie-Erklärung amerikanischer Helfer, ohne die kein Visum nach Amerika ausgestellt wurde.

Neben den Gedenksteinen für die Eltern Gustav und Paula Goldschmidt, geb. Löwy, und die Kinder Erwin, Ruth und Lore werden Stolpersteine auch an Julius Löwy und Sofie Löwy, verheiratete Meyerstein erinnern. Sie waren Geschwister von Paula Goldschmidt, geborene Löwy, und wuchsen in Hofgeismar auf. Julius wurde Zahnarzt in Hamburg. Er gehört zu den „heimlichen Opfern“ des NS-Regimes. Sein Leben lang war er gezeichnet von den grausamen Erfahrungen als Häftling im KZ Sachsenhausen im November 1938. Er starb im Exil an den Folgen der Misshandlungen. Seine Schwester Sofie konnte noch flüchten, bevor sich die Grenzen 1939 schlossen. Ihr lebenslanges Trauma war der Verlust ihrer einzigen Tochter Ingeborg, die in Auschwitz ermordet wurde.

Patenschaften

Für die Stolpersteine werden noch Paten gesucht. Mit einer Spende in Höhe von 120€ kann ein kompletter Stolperstein finanziert werden, auch Teilbeträge sind möglich. Wer die Stolpersteinverlegung mit einer Patenschaft oder Spende unterstützen möchte, kann sich im Stadtmuseum melden unter museum@stadt-hofgeismar.de oder telefonisch unter 0 56 71/47 91. (Thomas Thiele)