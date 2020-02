Erstes Fünf-Sterne-Ferienhaus im Landkreis Kassel steht in Carlsdorf

Die erste Bewohnerin war prominent und sparte nicht mit Lob: „Das Chillen hier tat gut, auch wenn ich nur die Wochenenden, Morgen und Abende hier verbracht habe“, schrieb Luna Paiano.

Die 13-jährige Hauptdarstellerin aus dem 4. und 5. Teil der Spielfilmreihe Ostwind, verfasste diesen Satz als sie die Dreharbeiten beendete. Diese fanden 2019 für den 5. Teil wieder im Holzapetal, am Dörnberg und an der Hombresser Friedenseiche statt.

Mehrere Wochen hatte sie mit ihrer Familie im gerade fertiggestellten Ferienhaus von Nadine und Tobias Hofmeyer in Carlsdorf gelebt, hatte die Freizeit auch mit den Hofmeyer-Töchtern Jana und Cora verbracht. Sie tobte mit ihnen im Garten herum und im Hofgeismarer Schwimmbad. Auch Matteo Matti, der den Zirkusjungen Carlo spielt, lobte die Unterkunft „während der Dreharbeiten im Land von Ostwind und dem großen Orkan“. Es habe sich trotz der Arbeit angefühlt wie Ferien.

+ Hatten viel Spaß: Ostwind-Hauptdarstellerin Luna Paiano (Mitte) mit Cora (links) und Jana Hofmeyer im Garten in Carlsdorf. © Hofmeyer / nh

Stolz darauf sind auch die Hofmeyers, die das Haus an die Produktionsfirma vermieteten, obwohl es noch nicht ganz fertig war und die letzten vier Wochen mit Hochdruck gearbeitet wurde. Sie hatten am Forstweg ein altes Wohnhaus gekauft, das aber nicht mehr zu sanieren war, und sich dann für einen Neubau entschieden, den sie von vornherein als Ferienhaus zur Vermietung planten. Sie gestalteten Balken, Betten, Lampen und Tische selbst, hängten eigene Fotos von regionalen Ausflugszielen an die Wände, bauten eine Sauna und einen großen Balkon mit unverbaubarer Fernsicht.

+ Kreativ: Vieles im Haus fertigten die Hofmeyers selbst, etwa die rauen Balken, Tische und Wandgestaltung. © Thomas Thiele

Dass das Haus neben der exklusiven und großzügigen Ausstattung fünf Betten hat, zwei Bäder und sogar einen Billardtisch, waren weitere Faktoren, die den Deutschen Tourismusverband dazu veranlasste, den Hofmeyers nach einer über 200 Kriterien umfassenden Bewertung den 5-Sterne-Status zu verleihen. Nachdem es im Landkreis Kassel zwei Fünf-Sterne-Ferienwohnungen und ein Fünf-Sterne-Ferienzimmer gibt, ist das Haus in Carlsdorf (ab 99 Euro pro Nacht plus Nebenkosten) das erste Fünf-Sterne-Ferienhaus im Landkreis, betonte Bürgermeister Markus Mannsbarth bei Übergabe der Urkunde. Das mache stolz und sporne an.

In Nordhessen, das wegen seiner reizvollen Landschaft und der Lage in der Mitte Deutschlands beliebt ist, werden Ferienwohnungen immer wichtiger, die Übernachtungszahlen steigen. Im Naturpark Reinhardswald gibt es derzeit 80 Ferienwohnungen, von denen 41 mit Sternen zertifiziert sind.

Info: Der Film Ostwind 5 startet am 21. Mai im Kino.