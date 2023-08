ESK-Empfehlung für Atommüll-Lager Würgassen: Betroffene nehmen Stellung

Bereitstellungslager

Die Entsorgungskommission (ESK) hat ihre Empfehlung für das geplante Atommüll-Zwischenlager in Würgassen abgegeben. Die sorgt für Wut bei den Betroffenen.

Würgassen – Die Entsorgungskommission (ESK) hat dem Bundesumweltministerium am Mittwoch ihre Empfehlung zum geplanten Atommüll-Bereitstellungslager in Würgassen mitgeteilt. Darin heißt es, dass ein Logistikzentrum, das mit schwach und mittel-radioaktivem Abfall aus ganz Deutschland beliefert werden soll, in Würgassen durchaus plausibel sei. Die Empfehlung sorgt für Wut und Erschrecken – insbesondere im Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Am Tag nach der Veröffentlichung erreichten unsere Zeitung weitere Stellungnahmen zum Thema.

Bürgermeister

Hubertus Grimm, der Bürgermeister von Beverungen (Kreis Höxter), spricht für den Standort-Arbeitskreis Würgassen. Dieser habe die Stellungnahme der Entsorgungskommission mit Enttäuschung aufgenommen. Die ESK war Ende April mit dem Standort-Arbeitskreis in Lauenförde, um sich ein Bild vom geplanten Standort Würgassen zu machen. „Dabei hatten Fachgutachter vor allem die Themen Hochwasserschutz, Geologie und Verkehrsinfrastruktur beleuchtet und auf gravierende Mängel hingewiesen, die den Standort ungeeignet für ein Bereitstellungslager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll machen“, heißt es in der Mitteilung.

Mit ihrer aktuellen Stellungnahme habe die ESK leider ihre eigenen ursprünglich aufgestellten Kriterien verlassen. „Mit der Stellungnahme werden viele von uns vorgetragene Argumente negiert“, sagt Grimm. Sehenden Auges wolle man an einem Standort festhalten, der nicht geeignet sei. „Noch kann sich das Bundesumweltministerium die vielen Sachargumente zu eigen machen, die gegen Würgassen sprechen und eine andere Entscheidung treffen.“ Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Energiewende sei Würgassen viel zu wertvoll, um dort ein Atommülllager anstatt einer Produktionsstätte für regenerative Energien zu errichten. Grimm fasst zusammen: „Wenn man dennoch an Würgassen festhalten wird, dann werden wohl am Ende Gerichte darüber befinden, ob in Würgassen gebaut werden kann oder nicht.“

Der Bad Karlshafener Bürgermeister Markus Dittrich stimmt Grimm zu. „Die Empfehlung der ESK ist inhaltlich absolut nicht nachvollziehbar.“ Insbesondere die Ausführungen zur Verkehrssituation seien merkwürdig. Anders als vorerst angenommen, müssten die Gleise zum Transport des Atommülls nämlich nicht ausgebaut werden. „All das klingt nicht besonders wissenschaftlich.“ In ganz Bad Karlshafen nehme man die Stellungnahme der ESK sehr kritisch auf. Dittrich sagt: „Ich werde seit Mittwoch sehr oft auf das Thema angesprochen.“

Länder

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hatte bereits am Mittwoch eine kritische Stellungnahme zu Würgassen abgegeben. Einen Tag später äußert sich nun auch das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) zum Thema. In NRW zeigt man sich offensichtlich hoffnungsvoller als andernorts.

Das Ministerium begrüße, dass die Entsorgungskommission in ihrer Stellungnahme zum Bereitstellungslager die Bedenken der Bürger aufgegriffen habe. Würgassen sei zwar weiter ein möglicher Standort, dieser sei aber nicht die erste und einzige Wahl. „Weiterhin bestätigt die ESK unsere Einschätzung, dass ein starker Klärungsbedarf für die Gesamtlogistik zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle besteht“, heißt es weiter. Gemeinsam mit Niedersachsen werde man dazu den Dialog mit dem Bundesumweltministerium über die Kriterien einer verantwortungsvollen Entsorgung radioaktiver Abfälle und die Notwendigkeit eines Bereitstellungslagers fortsetzen. Aus Hessen kam gestern erneut keine inhaltliche Einschätzung.

Politiker

Der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Ulloth nimmt ebenfalls Stellung zur Empfehlung des Expertengremiums. „Sie erweckt den Eindruck: Was nicht passt, wird passend gemacht.“ So könne die Region nicht mit sich umgehen lassen. Ulloth sei erschrocken über die Empfehlung. „In einem Rechtsstaat darf so etwas nicht passieren.“

Mit Unverständnis und Enttäuschung reagiert auch der CDU-Landtagskandidat Hans Christian Göttlicher auf die Entwicklungen in Würgassen: „Offensichtlich will der Bund das Vorhaben über die ESK und das Bundesumweltministerium sowie in letzter Konsequenz durch die Ampel-Mehrheit im Bundestag mit aller Macht durchdrücken.“ Dass die ESK die eigenen Kriterien unter den Tisch fallen lässt, klinge nach einem Schildbürgerstreich, sei aber offensichtlich die traurige Realität.

Nicht weniger betroffen zeigt sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Esther Dilcher: „Insbesondere ärgert mich, dass sich die hessische Landesregierung für dieses Thema so gut wie gar nicht interessiert, obwohl nordhessische Kommunen durch die Gütertransporte direkt betroffen sein werden.“ Auch sei von Anfang an nicht nach dem besten Standort gesucht worden, sondern nach einem Standort, der sich im Eigentum des Bundes oder eines Energieunternehmens befinde und wo sich das Projekt vermutlich am schnellsten umsetzen ließe. Dilcher fügt hinzu: „Besonders entrüstet bin ich darüber, dass die BGZ sich von der ESK Auswahlkriterien für den Standort vorschlagen lässt, diese dann in wesentlichen Punkten nicht anwendet.“ (Daria Neu)