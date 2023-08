Evangelische Kindertagesstätte Hofgeismar zieht an Brunnenstraße um

Von: Thomas Thiele

Teilen

Die bisherige Küche wird jetzt durch eine provisorische Wand (Bildmitte) in zwei Räume aufgeteilt. © Thiele, Thomas

Als sich Pfarrer Andreas Kölling im Winter um die Pfarrstelle im Kirchspiel Gesundbrunnen in Hofgeismar bewarb, da hatte er im Kopf schon jede Menge Pläne für die künftige Gemeindearbeit im Haus Brunnenstraße 26. Doch als er seine Arbeit am 1. Mai begann, da musste er sich umstellen, denn das Gemeindehaus an der Brunnenstraße wird für etwa zwei Jahre als Ersatzkindergarten dienen.

Hofgeismar – Kölling: „Das hat einiges über den Haufen geworfen.“ Denn solange dauern voraussichtlich die Arbeiten zur Sanierung des Neubauteils der Evangelischen Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ an der Hospitalstraße. Dort wurde im Januar an einer Toilette ein Schimmelbefall infolge eingedrungenen Regenwassers festgestellt.

Gesamtsanierung des Gebäudes nötig

Da das umgehend behoben und das gesamte Gebäude auf weitere Leckstellen an den Oberlichtern untersucht werden muss, erfolgt nun auch schon die ohnehin nötige, aber eigentlich erst später geplante Gesamtsanierung des Gebäudes, unter anderem der Elektrik. Das steigert den Umfang und zieht die Baumaßnahme deutlich in die Länge.

Verändertes Äußeres: Am evangelischen Gemeindehaus Gesundbrunnen wurden insgesamt fünf Container angebaut, um zusätzlichen Raum zu schaffen. © Thomas Thiele

Während die Hortkinder weiter im Altbauteil der „Villa Kunterbunt“ bleiben können, ziehen die Kindergartenkinder Anfang September in das Haus am Gesundbrunnen um. Damit der Platz dort ausreicht, werden auch Teile des Pfarrhauses sowie das gesamte Gemeindehaus genutzt, erweitert um insgesamt fünf Containerräume. Um diese unter anderem als Gruppen- und Sanitärräume nutzen zu können, mussten vorübergehende Fundamente errichtet, neue Leitungen verlegt und Wanddurchbrüche geschaffen werden. Damit die Raumzuschnitte passen, wurde sogar quer durch die Küche eine neue Wand gezogen.

Arbeiten werden voraussichtlich Ende August oder Anfang September beendet sein

Die Arbeiten haben im Juli begonnen und werden vermutlich erst Ende August oder Anfang September abgeschlossen sein. Der Umzug mit Umbau und die spätere Rückkehr werden insgesamt um die 700 000 Euro kosten, ohne die Sanierungsarbeiten an der Hospitalstraße.

Der Umbau ist fast abgeschlossen. Das Bild zeigt Maler- und Wandarbeiten in einem künftigen Gruppenraum. © Thiele, Thomas

Zur Brunnenstraße hin wurde ein neuer bunter Metallzaun als Abgrenzung errichtet, im hinteren Bereich ist ein großes Spielgerät aufgebaut worden. Zusätzlich wurde eine Terrasse aufgeschüttet, damit es von überall Ausgänge nach draußen gibt.

Wegfall des Gemeindehauses

Unter anderem werden spezielle Toiletten in Kindergröße montiert. Aber es gibt auch zahlreiche Kleinigkeiten, die zu beachten sind, weil in Kinderbetreuungseinrichtungen andere Regeln gelten als in normalen Gebäuden, wie etwa zusätzliche Türen im Inneren. Im Pfarrhaus entstehen unter anderem im Obergeschoss Büros für die Kindertagesstätte.

Der teilweise Wegfall des Pfarrhauses am Gesundbrunnen ist für Pfarrer Kölling nicht ganz so dramatisch, weil er zusammen mit seiner Frau, der Pfarrerin Dr. Gabriele Kölling, im Pfarrhaus an der Neustädter Kirche wohnt. Gravierender sind vielmehr die Raumprobleme, die sich für die Gemeindearbeit durch den Wegfall des Gemeindehauses ergeben. „Wir können beispielsweise die Brunnenkirche verstärkt für Veranstaltungen nutzen und die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen kommt uns mit Raumangeboten entgegen“, nennt er erste Ausweichmöglichkeiten. Aber das kann nicht alles abdecken, weshalb die Brunnengemeinde vorübergehend noch weitere Räume in der Stadt für ihre Arbeit sucht.

Andreas Kölling Pfarrer © Thiele, Thomas

Gemeindearbeit soll ausgebaut werden

Die Planung für die Gemeindearbeit ist noch in Bewegung. Pfarrer Kölling will auch Angebote machen für Menschen, die bisher weniger oder nichts mit der Kirche zu tun haben. Er denkt beispielsweise auch an Seminare, Gesprächsangebote oder Bücherkreise. Und er möchte gern Talente fördern.

„Wichtig sind für uns weitere Kooperationspartner mit Räumen, die wir nutzen können“, sagt Andreas Kölling und ist überzeugt, dass man sich „erst einmal kennenlernen muss“. (Thomas Thiele)