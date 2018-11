Losentscheid: Fahrgäste wählten freundlichsten Busfahrer im Landkreis Kassel 

Ausgezeichnete Busfahrer: 16 Fahrerinnen und Fahrer aus dem Landkreis waren von ihren Fahrgästen für den Titel des freundlisten Busfahrers vorgeschlagen worden. Am Ende entschied das Los.

Der Sonderfachdienst Sport und Verkehr des Landkreises Kassel hatte die Bürger dazu aufgerufen, den freundlichsten Busfahrer zu benennen. Am Ende brachte ein Los die Entscheidung.

Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr sind leider häufig in den Medien zu finden. Doch diesmal geht es um ein ausdrückliches Lob für die Fahrerinnen und Fahrer der Buslinien im Landkreis Kassel.

Der Sonderfachdienst Sport und Verkehr des Kreises hatte die Bürger dazu aufgerufen, den freundlichsten Busfahrer zu benennen. „Wir haben diese Aktion schon einmal vor fünf Jahren gemacht und möchten erneut zeigen, dass die Mehrheit der Fahrerinnen und Fahrer nett und freundlich ist und darum bemüht, pünktlich die Anschlüsse zu halten“, sagte Landrat Uwe Schmidt, Darüber hinaus seien viele von ihnen gerne bereit, weit über ihre Pflicht hinaus auf die Fahrgäste einzugehen und ihnen wenn möglich zu helfen.“

Die Fahrgäste waren aufgefordert, ihre Wahl möglichst mit einer kleinen Anekdote zu begründen. 16 Busfahrerinnen und Busfahrer waren von ihren Fahrgästen für den Titel des freundlichsten Fahrers im Landkreis vorgeschlagen worden. Doch eine endgültige Wahl wollte niemand treffen. Deshalb entschied das Los und Holger Regel gewann den Reisegutschein im Wert von 700 Euro für einen Aufenthalt im Haus Panorama am Königssee oder im Jugendseeheim Sylt.

Außerdem fiel das Losglück bei den Einsendern auf Angelika Großwiele. Sie erklärte, dass sie sich bei allem Lob für die Fahrer auch schon über Verspätungen geärgert habe. „Ich bin Organistin. Da kann ich nicht eine halbe Stunde zu spät zu einer Beerdigung kommen. So habe ich manchen 20er für ein Taxi ausgegeben.“ Als besonders viele Flüchtlinge in Calden untergebracht waren, kam es manchmal zu Diskussionen wegen des Fahrpreises zwischen den ausländischen Fahrgästen und dem Fahrer“, so die Espenauerin, die gerade das internationale Flair der Linie 100 klasse fand. „Da habe ich einfach den Fahrpreis selbst bezahlt, damit es vorangeht."

Anekdoten der Fahrgäste

Durch die Kommentare der Fahrgäste erfuhr man zum Beispiel von einem Busfahrer, der auf seiner letzten Fahrt am Tag nur noch einen Gast im Bus hatte, sodass beide spontan beschlossen, in Langenthal einen zusätzlichen Stopp einzulegen, um Erdbeeren zu kaufen. Eine Kollege wies schon lange vor der Änderung im Busverkehr seine Fahrgäste immer wieder auf die Zusammenlegung von zwei Haltestellen hin, damit niemand vergeblich auf den Bus warten würde.

Eine Busfahrerin wurde ausdrücklich dafür gelobt, darauf zu achten, dass gerade die älteren Passagiere ihren Platz eingenommen haben, bevor der Bus anfährt und für einen anderen Kollegen ist es selbstverständlich, die Fahrgäste nicht nur immer freundlich und höflich zu begrüßen und zu verabschieden, sondern auch älteren und gehbehinderten Menschen an den Haltestellen zu helfen.

Ein Fahrer berichtete, er habe mal am Ende seiner Tour ein weinendes Kind im Bus gefunden, das seine Haltestelle verschlafen habe. „Da habe ich ein Taxi gerufen und dem Fahrer 10 Euro gegeben, damit er es zur Schule fährt.“

Besonders gerührt waren aber die Anwesenden vom Verhalten von Henryk Cukier, der für die DB Busverkehr Hessen GmbH unterwegs ist. Er sieht nicht nur, wer Unterstützung braucht und hilft unaufgefordert und lächelnd, er fuhr für eine fast 80-jährige Dame sogar einen Umweg. Diese hatte in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtsbaum gekauft. Da dieser sehr groß und schwer war, hat Henryk Cukier sie bis an die Haustür gefahren, sodass sie den schweren Baum nicht so weit tragen musste.