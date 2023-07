Feuerwehr Vernawahlshausen präsentierte bei Fest ihr neues Löschfahrzeug

Von: Tanja Temme

Teilen

Soll ein Vierteljahrhundert im Einsatz sein: Die Feuerwehr von Vernawahlshausen hat ein neues Löschfahrzeug bekommen. Das wurde mit einem Fest gefeiert bei dem auch (von links) Landrat Andreas Siebert, Wehrführer Sebastian Keese, Wesertals Stadtbrandinspektor Björn Husemann und Bürgermeister Cornelius Turrey sowie Landtagsabgeordneter Oliver Ulloth dabei waren. © Tanja Temme

Nach 28 Jahren und mehr als 250 Einsätzen verabschiedete die Einsatzabteilung der Feuerwehr Vernawahlshausen ihr altes Löschfahrzeug in den Ruhestand. Zeitgleich wurde bei einem Fest am Sonntag in der Schwülmetalhalle der neue rote Riese – ein sogenanntes LF10 – vorgestellt.

Vernawahlshausen – Dass ein solch neues Feuerwehrauto durchaus etwas Besonders ist, machte Cornelius Turrey, Bürgermeister der Gemeinde Wesertal, in seiner Rede deutlich: „Nur selten bekommt eine Wehr ein neues Löschfahrzeug. Dank guter Pflege und geringem Kilometerstand kommen da schnell mal 30 Jahre zusammen“, erklärte das Gemeindeoberhaupt, deshalb würden die meisten Feuerwehrleute das auch nur einmal in ihrer aktiven Zeit miterleben.

Immerhin drei Jahre hat es gedauert, bis das neue Löschfahrzeug endlich in Betrieb genommen werden konnte. „Der Neue ist so etwas wie ein Schweitzer Taschenmesser - eben ein Fahrzeug für fast alle Fälle“, sagte Michael Schulze, Gerätewart der Vernawahlshäuser Wehr. Hatte der Vorgänger gerade mal 600 Liter Wasser an Bord, so verfügt das LF 10 mit 1200 Litern über doppelt so viel. „Dank einer starken Pumpe kann das Löschfahrzeug 2000 Liter pro Minute ausbringen - allerdings wird diese Maximalleistung meist nicht gebraucht“, berichtet Wehrführer Sebastian Keese.

Löschfahrzeug besitzt besonderes Schlauchmaterial

Neben einer Standardausstattung ist das Feuerwehrauto auf Waldbrände spezialisiert. Das bedeutet, dass es zusätzlich mit besonderem Schlauchmaterial und einem aufstellbaren Wasserbecken ausgestattet ist sowie Löschrucksäcke an Bord hat. „Mit den Löschrucksäcken könnten Einsatzkräfte kleinere Brandstellen bekämpfen, da sie über 20 Liter verfügen, die mittels einer Handpumpe ausgebracht werden“, so Schulze. Gekostet hat der 270 PS starke Riese 250 000 Euro, der mit 80 000 Euro aus Landesmitteln gefördert wurde.

Künftig wird noch weiteres Geld in Richtung Feuerwehr Vernawahlshausen fließen. Das Gerätehaus zu ertüchtigen, also anzubauen oder gar komplett neu zu bauen, ist längst im Gespräch. Bislang soll sich das Gemeindeparlament da aber noch nicht festgelegt haben, hieß es beim Termin. Von den acht Feuerwehren der Gemeinde Wesertal soll als nächstes Gewissenruh ein neues Feuerwehrauto bekommen - und im Anschluss Arenborn.

Altes Feuerwehrauto darf nicht mehr eingesetzt werden

Noch nicht spruchreif ist, wohin das alte Schätzchen kommen soll. Laut Vorschriften darf es im hessischen Feuerwehrdienst nicht mehr eingesetzt werden. „Er hat nicht mal 30 000 Kilometer runter - aber solche Fahrzeugen stehen sich nun mal kaputt“, ergänzte der Bürgermeister. Mit einer aufgeklebten Strichliste hat Keese auf der Beifahrerseite des alten Iveco alle Einsätze festgehalten. „Und so werde ich es auch bei unserem Neuen halten.“

Der war seit Juni übrigens schon vier Mal im Einsatz. Die Feuerwehr Vernawahlshausen ist eine von acht Wehren der Gemeinde Wesertal. 36 Einsatzkräfte gehören ihr an. (Tanja Temme)