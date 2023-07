Freibadsaison im Kreisteil Hofgeismar ist gut angelaufen

Hitze lockt ins kühle Becken

+ © Annika Beckmann. Sommer, Sonne, Badespaß: Sofia, Lennart, Loreia und Merle von der Grundschule Diemelaue in Trendelburg toben gemeinsam mit ihren Mitschülern im Freibad in Trendelburg. Besonders die Breitwellenrutsche ist bei den Grundschülern beliebt. © Annika Beckmann.

Die zeitweise schweißtreibenden Temperaturen der vergangenen Tage locken immer mehr Menschen in die Freibäder im Kreisteil Hofgeismar. So auch Lena und ihre Mutter Vanessa Kolze, die das Bad im Park in Hofgeismar besuchen.

Kreisteil Hofgeismar – „Wir sind selten hier in der Gegend, gehen aber gerne ins Bad im Park, weil es schon so früh öffnet“, sagt sie. Kurz vor den Sommerferien haben wir nun bei den Freibadbetreibern nachgefragt, wie die Saison bisher angelaufen ist.

Hofgeismar

„An heißen Tagen ist es brechend voll“, sagt Schwimmmeister Enrico Werner. Er könne sich über die Besucherzahlen nicht beschweren. „Bei hohen Temperaturen besuchen schätzungsweise 800 bis 1000 Menschen das Freibad.“ Nach der Corona-Pandemie sei alles wieder deutlich lockerer geworden. Die Wassertemperatur sei leicht gesenkt worden, liege aber immer noch bei warmen 27 bis 28 Grad.

Immenhausen

Im Freibad Immenhausen laufe die Saison aktuell ebenfalls gut, so der Fachangestellte Norman Dellith. „Am Tag haben wir durchschnittlich 300 Besucher“, sagt er. Da das Freibad in Vellmar geschlossen sei, kämen viele Badegäste nun ins Immenhäuser Freibad. „Es gibt natürlich zwischenzeitlich auch kühlere Tage, an denen das Bad kaum besucht ist.“ Für solche frischen Sommertage sei das Hallenbad die richtige Anlaufstelle, so Dellith. Er hoffe, dass viele Menschen nach der Coronazeit das Freibad wieder aktiv nutzen und sich nicht nur im eigenen Gartenpool erfrischen. „Die Eintrittspreise sind durch die allgemeine Steigerung der Preise nur leicht erhöht worden“, sagt Dellith.

Zwergen

Auch im Zwerger Freibad sei man nach den ersten Wochen sehr zufrieden. „Wir begrüßen täglich 200 bis 300 Besucher“, sagt Schwimmmeister Rolf Gutenberger. Das Freibad werde über eine Solaranlage beheizt. „Solange das Wetter gut ist, haben wir relativ hohe Wassertemperaturen.“ Aktuell werde es auf 27 Grad reguliert. Bisher sei es nicht notwendig gewesen, die Eintrittspreise zu erhöhen.

Trendelburg

Schwimmmeister Marcell Lückert vom Freibad in Trendelburg zieht eine erste positive Bilanz: „Bei dem tollen Wetter können wir uns aktuell nicht beschweren.“ Auch an schlechteren Tagen gebe es Stammschwimmer, die sich von kühleren Temperaturen nicht abschrecken lassen. Nach der Corona-Pandemie seien die Menschen schon im vergangenen Jahr froh gewesen, wieder ohne Einschränkungen schwimmen gehen zu können. „Der Bedarf an Schwimmkursen ist extrem hoch“, sagt Marcell Lückert.

Er sei bereits für dieses und nächstes Jahr vollkommen ausgebucht. „Vor den Sommerferien besuchen auch einige Klassen das Freibad“, sagt Lückert. Besonders die Breitwellenrutsche sei beliebt. Das Wasser werde über eine Solaranlage beheizt, Probleme mit der aktuellen Energiekrise gebe es daher nicht. „Wir haben sogar eine Stromersparnis“, so Lückert.

+ Lena und ihre Mutter Vanessa Kolze erfrischen sich bei sommerlichen Temperaturen im Freibad. © Beckmann, Annika

Reinhardshagen

Auch das Freibad im Ortsteil Veckerhagen werde sehr gut angenommen, sagt Schwimmmeister Frank Baumgarten. „Unsere neue Rutsche beschert uns viele Gäste.“ Auch abseits vom Schwimmbecken habe das Freibad viel zu bieten, unter anderem ein Beachvolleyballfeld. „Außerdem haben wir eine angenehme Wassertemperatur von 26 Grad“, sagt Schwimmmeister Frank Baumgarten. Die Eintrittspreise seien nicht erhöht worden.

Gieselwerder

„Zurzeit läuft der Betrieb noch etwas schleppend“, berichtet lediglich der Fachangestellte Tobias Phillipson vom Freibad in Gieselwerder. Bei gutem Wetter sei das Bad durch den Campingplatz gut besucht, jedoch werden die Besucherzahlen aus dem vergangenen Jahr aktuell nicht erreicht. „In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben die Ferien schon begonnen. Daran merkt man allmählich, dass die Besucherzahlen in die Höhe gehen“, sagt Phillipson. Ins Bad kommen bei hohen Temperaturen bis zu 600 Besucher. Beheizt werde es über eine Biogasanlage mit Nahwärmeversorgung. Die Wasserkosten seien gering, lediglich Stromkosten für die Pumpen fallen an. Die Eintrittspreise seien um 50 Cent erhöht worden.

Calden

Das Waldschwimmbad Calden war auf HNA-Anfrage nicht zu erreichen.

Kelze und Grebenstein

Die Freibäder in Grebenstein und Kelze bleiben aufgrund von Umbauarbeiten und Erneuerungen voraussichtlich noch bis August 2023 geschlossen. (Annika Beckmann)