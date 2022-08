Kälbchen Vilma wird im Tierpark Sababurg von Hand aufgezogen

Von: Natascha Terjung

Von Hand aufgezogen: Weil ihre Mutter sich nicht für Vilma interessierte, zieht Tierpflegerin Lena Waldeck das junge ungarische Steppenrind im Tierpark Sababurg groß. © Natascha Terjung

Das kleine Ungarische Steppenrind Vilma ist ein echter Wirbelwind. Kein Wunder - denn Tierpflegerin Lena Waldeck kümmert sich rührend. Das Kalb wird mit der Hand aufgezogen.

Sababurg – Wenn Tierpflegerin Lena Waldeck früh morgens den Stall von Vilma betritt, ist das sieben Wochen alte Kälbchen ganz aufgeregt: Gleich gibt es eine große Schüssel mit Milch, danach geht es ab auf die Weide.

Das junge Ungarische Steppenrind wird von Lena Waldeck mit der Hand aufgezogen. Vilmas Mutter hat sich nicht um sie gekümmert, erzählt die Tierpflegerin. „Die Mama ist noch jung und hatte noch ein anderes Kalb, das letztes Jahr geboren ist.“ Das sei zwar ungewöhnlich, komme aber bei jungen Kühen schon mal vor.

Auf der Wiese wird es wild: Nachdem Vilma ihre Mahlzeit bekommen hat, darf sie sich austoben. Sprünge und rasante Richtungswechsel sind dabei für das Kalb kein Problem. © Natascha Terjung

Mehrere Versuche, Vilma in die Herde zu integrieren, scheiterten. So lag das Kälbchen meist weit entfernt von ihren Artgenossen, weshalb die Tierpfleger wenige Tage nach Vilmas Geburt entschieden, sie komplett aus der Herde zu nehmen. „Dass wir ein Kalb mit der Hand großziehen, ist schon viele Jahre nicht mehr vorgekommen“, sagt Waldeck. Eigentlich sei so eine Einzelaufzucht auch nicht gewollt, aber „wir haben diese Möglichkeit. In der freien Natur wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen.“

Anfangs habe Lena Waldeck Vilma sogar bei sich Zuhause versorgt – das bescherte der Tierpflegerin oft lustige Situationen: „Beim Füttern war meistens mehr Milch an den Klamotten als im Kälbchen“, sagt sie und lacht.

Momentan lebt Vilma in einem Stall mit Auslaufgehege, nahe der Wiese der anderen Ungarischen Steppenrinder. Bis sie langsam in die Herde integriert werden soll, dauert es noch einige Wochen. „So lange sie noch Milch bekommt, müssen wir schauen, wie es in der Herde funktioniert.“

So wird die kleine Vilma aussehen, wenn sie ausgewachsen ist. © Natascha Terjung

Bis dahin trinkt Vilma ihre Milch noch aus einem Eimer. Das hält sie aber nicht davon ab, mit dem Kopf an den Euter stoßen zu wollen – damit soll der Milchaustritt angeregt werden. Und wenn der Eimer leer ist, sucht sich das junge Steppenrind etwas anderes zum Nuckeln: Schnürsenkel, Hosenbeine, Finger oder Unterarme, Ziehmama Waldeck und alle anderen auf der Weide bekommen an diesem Vormittag viel Aufmerksamkeit von dem Kälbchen.

Auch wenn zwischen Vilma und der Tierpflegerin eine innige Beziehung entstanden ist, so ist die Handaufzucht doch nicht unproblematisch: „Vilma wird später an die 600 Kilogramm wiegen und sehr lange Hörner haben. Wenn sie dann immer noch auf mich zu rennt zum Spielen, kann das auch gefährlich werden.“ Manchmal verbringt Waldeck auch ihre Pause bei Vilma. „Ich versuche das aber nicht zu viel werden zu lassen, sie soll nicht fehlgeprägt werden.“

Jetzt ist Vilma noch verspielt und wild, doch wenn sie ausgewachsen ist, wird sich das wahrscheinlich legen. Ungarische Steppenrinder sind eher gutmütig und zurückhaltend, erklärt Waldeck. Wie ihr Name schon verrät, sind die Rinder eher anspruchslos, wenn es ums Futter geht. „Sie brauchen nicht viel, um glücklich zu sein.“

Doch ein Kälbchen braucht trotz allem eine fürsorgliche Mutter und die hat die kleine Vilma in Lena Waldeck gefunden.

Steckbrief: Das Ungarische Steppenrind ist bedroht

Im Tierpark Sababurg werden seit Oktober 2014 Ungarische Steppenrinder gehalten, heißt es auf der Internetseite des Tierparks. Das Aussehen der Tiere ist ihrem natürlichen Lebensraum in der Steppe angepasst. Ihre Haut ist blau-schwarz, das schützt die Steppenrinder vor der UV-Strahlung. Das helle weiß-graue Fell reflektiert zudem die Sonnenstrahlen.



Die Rinder können eine Schulterhöhe von bis zu 1,48 Meter erreichen und zwischen 600 und 950 Kilogramm schwer werden. Die Kälber werden im Frühjahr und Sommer geboren, die Tragzeit beträgt neun Monate. Die robusten Rinder können über 20 Jahre alt werden.



Ungarische Steppenrinder wurden früher in Osteuropa als Haustier gehalten und wurden als Arbeitstier und für die Milch- sowie Fleischproduktion genutzt. Heute ist die Rasse bedroht. (Natascha Terjung)