Gigantische Wolken schraubten sich zu Spirale auf

Von: Thomas Thiele

Die gewaltigen Gewitterwolken, die am Donnerstag über Kassel zogen und durch Wassermassen und Hagel große Schäden anrichteten, streiften in Randbereichen auch den Kreisteil Hofgeismar. HNA-Leser Johann Spuling aus Hombressen hielt die Szene im Bild fest, noch bevor klar war, was da heranrollt. Der Regen kam wolkenbruchartig herunter und bildete Bäche auf den Straßen. Foto: Johann Spuling/nh © Privat

Die gewaltigen Gewitterwolken, die am Donnerstag über Kassel zogen und durch Wassermassen und Hagel große Schäden anrichteten, streiften in Randbereichen auch den Kreisteil Hofgeismar.

Sielen/Immenhausen/Calden – Der Kreisteil Hofgeismar ist bei dem schweren Unwetter am späten Donnerstagnachmittag über der Stadt Kassel und Teilen des Landkreises Kassel glimpflich davon gekommen. Der Polizei wurden nur wenige Schäden gemeldet.



Mehrere Wolken türmten sich gigantisch in die Höhe, eine formte sich sogar zu einer Spirale, berichtet Spuling. Zwischen Holzhausen und Rothwesten gab es nach Berichten aus Immenhausen sogar eine Windhose, die Bäume entwurzelte.

Unter anderem war gestern noch ein Baum auf die Straße zwischen Trendelburg und Sielen gestürzt und wurde von der Straßenmeisterei entfernt. In Holzhausen gab es nach Angaben von Bürgermeister Lars Obermann Wasserschäden am Bürgerhaus, es seien mehrere Keller betroffen gewesen, die Feuerwehr habe einen Einsatz bgehabt. Dagegen sei der Katastrophenschutzzug bis um 3 Uhr zur Hilfe in Vellmar gewesen. Die gestern geplante Eröffnungsfeier für den Radweg Rothwesten-Fuldatal wurde abgesagt.



Die Schlösserveraltung rät, bis Montag den Bergpark Wilhelmshöhe und die Aue nicht zu betreten. Schloss und Park Wilhelmsthal bei Calden bleiben dagegen geöffnet. (Thomas Thiele)