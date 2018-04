Gipfeltreffen steigt in Holzhausen

Nachlegen und den Gegner abschütteln: Nach dem Sieg in Diemeltal (rechts Dennis Djulinac) will Christoph Munk mit Holzhausen auch Deisel schlagen.

Hofgeismar/Wolfhagen. In der Fußball-Kreisliga A findet bereits heute Abend (18.30 Uhr) die Nachholpartie Immenhausen II gegen Fürstenwald statt. Am Sonntag (13.15 / 15 Uhr) steht dann das Schlagerspiel von Holzhausen gegen Deisel im Mittelpunkt. Gegen den Abstieg geht es zwischen Riede und Reinhardshagen II.

TSV Immenhausen II - TSV Fürstenwald (Hinspiel 3:3).Die Gäste aus Fürstenwald gehen nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien mit einem Zähler Vorsprung auf die Grün/Weißen in dieses Duell. Ein Unentschieden wie in der Vorrunde wäre also durchaus brauchbar für die Leise-Elf. Für die Gruppenligareserve aber zu wenig, sie muss aufpassen, dass sie nicht in die Nähe des Relegationsplatzes abrutscht.

TSV Holzhausen - TSV Deisel (3:3). Punktgleich gehen beide in das Spitzenspiel, weil Deisel einen Zähler abgezogen bekommt (Schiedsrichtersoll nicht erfüllt). Die Reinhardswalder kommen bisher mit den Englischen Wochen gut zurecht, haben noch keinen Punkt dieses Jahr abgegeben. Im Hinspiel holten sie einen 1:3-Rückstand auf, doch so nah hatte sie noch kein Team an einer Niederlage wie Deisel. Auf Grund von zwei Spielen mehr muss die Maihack-Elf diesmal auch mindestens einen Zähler aus Holzhausen mitnehmen.

SG Hombressen/Udenhausen II - SG Schachten/Burguffeln (1:1). Die Gruppenligareserve ist in der Lage die Spitzenteams zu ärgern, das zeigte sie beim Sieg gegen Schöneberg - und auch gegen Deisel war die SG nahe dran am Punktgewinn. Nun will sie gegen die Pillo-Vereinigten, die nach dem Erfolg am Mittwoch gegen Wolfhagen II wieder dem Spitzenduo auf den Fersen sind, ein Bein stellen.

SG Diemeltal 08 - TSV Immenhausen II (2:1). Nach der unglücklichen Niederlage gegen Holzhausen ist Wiedergutmachung angesagt bei den 08er. „Mit der Einstellung der letzten Woche schafft die Mannschaft das auch“, glaubt SG-Pressewart Friedrich Wiegand. Die Immenhäuser Zweite hat das Spiel vom Freitag noch in den Knochen.

TSV Fürstenwald - SG Calden/Meimbressen II (1:1).Zweiter Wochenendeinsatz und erneut die Hoffnung beim TSV Fürstenwald, was Zählbares zu holen. Alleine schon des Prestiges wegen ist das wichtig gegen die Gruppenligareserve aus der Nachbarschaft. Die ist nämlich auch Tabellennachbar der Leise-Elf, die an der SG II vorbeiziehen kann. Vorausgesetzt, sie fährt die volle Ernte ein.

SV Riede - SG Reinhardshagen II (2:2).„Unser Kader ist viel besser als der Tabellenplatz es aussagt. Wir sehen den kommenden Aufgaben gelassen entgegen“, sagte Riedes Vorsitzender Marcus Albrecht nach dem 4:2 gegen Immenhausen II. Nun ist als nächste Etappe geplant, den Relegationsplatz an die SG II abzugeben, die mit einem Zähler Vorsprung nach Riede kommt. Wenn es schief geht für den Gelb/Schwarzen, hätten die Weservereinigten die besseren Karten, mit zwei Spielen mehr in der Hinterhand.

TSV Schöneberg - SV Espenau (2:0). Nach dem kampflosen Sieg gestern Abend gegen Balhorn II (trat nicht an) kann der TSV wieder nach ganz oben aufschließen, weil sich Holzhausen und Deisel gegenseitig die Punkte wegnehmen. Der SV setzt auf eine gut organisierte Defensive und seinen zuletzt gut aufgelegten Keeper Marvin Schmitt, um einen Punkt von der Burg zu entführen.

SV Balhorn II - FSV Wolfhagen II (1:3). Das wird jetzt ganz schwer für die SV-Reserve da unten noch raus zu kommen. Personelle Probleme und acht Punkte Rückstand sind eine mächtige Hypothek. Logisch will dass die FSV-Zweite ausnutzen und sich wieder etwas von der Gefahrenzone entfernen. (zyh)