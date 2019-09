Glasflaschen im Vormarsch

Sowohl die Glas- als auch die PET-Flaschen sind im Regelfall Mehrwegflaschen. Die Umlaufquote ist jedoch sehr unterschiedlich. 20 bis 25 Mal, so die Erfahrung des Wilhelmsthaler Brunnen in Westuffeln, könne eine Plastikflasche wieder befüllt werden, bevor sie ausgemustert werden muss oder kaputt geht. Glasflaschen sind da wesentlich haltbarer: Sie können doppelt so oft eingesetzt werden, zeigt die Erfahrung in Westuffeln.