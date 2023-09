Großbrand bei Siebenhaar: Millionenschaden durch Feuer in Lackiererei und Lager

Von: Thomas Thiele

Teilen

Am Freitag brannte eine Lagerhalle der Firma Siebenhaar in Hofgeismar: Verletzt wurde niemand. © Robert Mohr

Ein Sachschaden in Millionenhöhe ist am Freitagvormittag bei einem Großbrand in einer Halle des Getriebetechnikherstellers Siebenhaar in Hofgeismar entstanden.

Hofgeismar – Aus noch unbekannten Gründen war in einer Fabrikhalle gegen 9.35 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. Nach einem in Hofgeismar unüblichen Sirenenalarm war ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften und Fahrzeugen im Einsatz.

Bei der betroffenen Halle handelt es sich nach Angaben der Polizei um die Lackiererei, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Alle Anwesenden konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieben bis auf einen Mitarbeiter, der einen Schock erlitt, unverletzt.

Gebäude wurde zunächst mit Wasser gekühlt

Die Wehren konnten zunächst nur von außen angreifen und das Gebäude von allen Seiten mit Wasser kühlen, weil sich im Gebäude Gasflaschen befanden. Sie waren schwer zu erreichen und konnten nicht direkt gekühlt werden. So warteten die Wehren die unausweichliche Verpuffung ab, die sich gegen 11 Uhr ereignete.

Danach konnten die Kräfte den Löscheinsatz auch direkt im Inneren starten. Wegen der starken Ausdehnung des Feuers und der brennbaren Farben und Lacke sowie der Verpackungsmaterialien fanden die Flammen viel Nahrung.

Rauchwolke war schon von weitem zu erkennen

Die schwarzgraue Rauchwolke war schon aus großer Entfernung zu erkennen. In dem Gebäude befanden sich neben der Lackiererei auch der Versand und ein Prüfstand. Da zunächst unklar war, ob Schadstoffe entstanden und ausgetreten waren, wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Wolke trieb in Richtung Hümme und Schöneberg. Die Warnung wurde am Nachmittag wieder aufgehoben.

Im Einsatz waren laut Stadtbrandinspektor Michael Gerland 115 Kräfte: alle Hofgeismarer Feuerwehren einschließlich Drehleiter, dazu die Drehleiter aus Immenhausen, ein Großtanker der Flughafenfeuerwehr Calden, die Mercedes-Werkfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr Kassel und das Brandschutzamt des Landkreises. (Thomas Thiele)