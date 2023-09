Hans Christian Göttlicher (CDU) will in den Landtag

Von: Thomas Thiele

Teilen

Will in den Hessischen Landtag: Hans Christian Göttlicher aus Immenhausen tritt für die CDU an. Als Hobby hält er Ziegen und Schafe, die er hier gerade mit Futter versorgt. Außerdem unternimmt er gerne Bergtouren. © Thomas Thiele

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Hans Christian Göttlicher von der CDU will in den Landtag einziehen.

Immenhausen – Viel Zeit für Hobbys hat Hans Christian Göttlicher nicht mehr nach seinem Einstieg in die Politik. Der 46-jährige Gesamtschullehrer aus Immenhausen hält aber daran fest, täglich seine vier Ziegen, drei Schafe und fünf Lämmer zu versorgen. Auf einer Weide zwischen Stadt und Reinhardswald steht eine Bank, auf der Göttlicher Zeit findet, über das Leben in der Region und seinen Werdegang zu sprechen.

Normalerweise hält er hier auch Gänse, doch dieses Jahr verzichtet die Familie auf den Weihnachtsbraten, zugunsten des Wahlkampfes. 1980 zogen seine Eltern von Grebenstein nach Immenhausen, und Göttlicher machte 1997 an der ASS in Hofgeismar sein Abitur. Dort leistete er an der Käthe-Kollwitz-Schule seinen Zivildienst und studierte danach in Kassel Bauingenieurwesen mit Diplomabschlüssen.

Lehrer an der Gesamtschule Vellmar

Wegen der damaligen Bauflaute wechselte er nach Münster zum Studium auf Lehramt und kam 2008 nach Nordhessen zurück. Er unterrichtet jetzt an der Gesamtschule Vellmar Physik und Arbeitslehre (Polytechnik).

Der verheiratete Lehrer, der mit seiner Frau Svetlana zwei Kinder (neun und sechs Jahre) hat und in der Jugend Handball spielte, hat Politik immer aktiv verfolgt, war aber zunächst selbst nicht tätig. „Wenn Corona nicht die Räder angehalten hätte, wäre es wohl im Alltagstrott weitergegangen“, erzählt Göttlicher.

Engagierte sich bei der Kommunalwahl

Er setzte dann um, was er in Gesellschaftslehre als Element der Demokratie vermittelt, nämlich selbst aktiv zu werden und engagierte sich bei der Kommunalwahl. Mit christlicher Erziehung und einem ausgeprägten Empfinden für Gerechtigkeit, wie Göttlicher erklärt, sei schon die Agenda 2010 eine Enttäuschung für ihn gewesen, und die Regierung Schröder mit ihrer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes habe sein Hoffen auf mehr soziale Gerechtigkeit enttäuscht.

Die CDU habe ihm dann mehr entsprochen, weil man sich dort „am ehesten sachlich und inhaltlich auseinandersetze“ und nicht ideologisch vorgeprägt, wie er sagt: „Man kam da schon mal mit einer Meinung rein und mit einer anderen wieder raus.“

Göttlicher trat 2021 in Immenhausen als Bürgermeisterkandidat an

2020 wurde er CDU-Mitglied, und schon 2021 trat er in Immenhausen als Bürgermeisterkandidat an. Er gewann zwar nicht, aber es sei eine wichtige Erfahrung gewesen. Die Gespräche mit den Bürgern hätten ihn motiviert, auch zuzusagen, als man ihm dann die Kandidatur für den Landtag antrug.

„Arbeit soll sich lohnen“, ist eines von Göttlichers Zielen: Wenn man ehrlicher Arbeit nachgehe, sollte man ein auskömmliches Einkommen haben und über sein Leben selbst entscheiden können. Doch es tue sich eine Kluft auf zwischen der Einstellung vieler Menschen zur Arbeit und der Aufrechterhaltung der sozialen Systeme.

Junge Menschen müssen für Handwerk und Ausbildung begeistert werden

Vor allem in den Betrieben sei die Stimmung nicht gut, und wenn sie investierten, dann nicht mehr in Nordhessen. Die Auftragsbücher seien voll, doch Neubauten seien zu teuer. Wichtig sei deshalb der Ausbau des Wirtschaftsstandortes Nordhessen. Und die Industrie brauche Energie, deshalb müssten alle Technologien genutzt werden, unter anderem mehr Photovoltaik.

Wenn die Bürger davon profitierten, würde die Akzeptanz der Techniken auch steigen. Atomkraftwerke etwa dürfe man nur abschalten, wenn man keinen Atomstrom aus dem Ausland einkaufe, meint Göttlicher. Zudem müsse man junge Leute mehr für Ausbildung und Handwerk begeistern. Dass man sich Lebensqualität erarbeiten muss, wisse leider nicht mehr jeder. (Thomas Thiele)

Zwölf Fragen an die Kandidaten: Hans Christian Göttlicher Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn … ich in den Landtag einziehe. Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: Leider zu viel. Ein Stück Wurst oder eine Scheibe Käse ohne Brot. Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: Oh, da kommt man ganz schnell aufs Glatteis. Nancy Faeser etwa. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… Ich gucke gerne Reportagen über andere Länder und wie andere Menschen leben. Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für: Zu schnelles Fahren, aber das kostete nur 20 Euro. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten: Am besten esse ich zuhause, etwa Lamm. Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Mit einem prominenten Politiker aus der CDU, aber da ist die Auswahl schwer. Sonst mit Norbert Blüm oder Helmut Schmidt, aber die leben nicht mehr. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten… in Dänemark oder irgendwo am Strand oder Meer, ohne lange Flüge. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich… (nach langem Überlegen) jedem ganz klar seine Verantwortung zuweisen. Bei diesem Song singe ich lauthals mit: Ich höre gerne Guns’n’Roses und auch „Knocking On Heavens Door“. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: Eine angefangene Tafel Schokolade nicht liegen sehen zu können. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: Hilfsbereit, mit Humor wie in den 80ern, verlässlich.