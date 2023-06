Hilfen für die Ukraine aus dem Kreisteil Hofgeismar: Das Netzwerk wird noch enger und fester

Von: Gerd Henke

Sie arbeiten im Arbeitskreis Humanitäre Hilfe Nordhessen in der Kasseler St.-Josef-Gemeinde zusammen: (von links) Martin Krummel, Alexander Snarsky, Oleksander Ordynets, Dr. Asta Klarner, Günter Rüddenklau, Anton Kravitz, Stefan Krönung und Ottmar Rudert. © Gerd Henke

Kirchengemeinden, Vereine und Privatpersonen organisieren hier humanitäre Hilfsprojekte für die Ukraine. Für das Land ist diese Unterstützung von außen unerlässlich in seinem Überlebenskampf.

Kassel/Hofgeismar – Der Krieg begann am 24. Februar 2022. Drei Tage später verließ der erste große Hilfstransport das Gelände der katholischen Kirche St. Josef in Richtung Ukraine. Organisiert hatte die Aktion Pfarrer Stefan Krönung, der von seiner Kirche im Stadtteil Rothenditmold auch den Malteser Auslandsdienst in Kassel leitet.

Zeitgleich hatte auch die Südosteuropa-Hilfe von Günter Rüddenklau und Ottmar Rudert in Westuffeln und Ostheim ihren ersten Transport auf den Weg in das von Russland überfallene Land gebracht. Seitdem haben die beiden Organisationen – jede für sich – jeweils hunderte Tonnen Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, Verbandsmaterial und Gebrauchsgüter jeglicher Art in das bedrohte Land entsandt.

Während in Ostheim und Westuffeln die Lagerhallen der Biohöfe von Rudert und Rüddenklau als Sammel- und Umschlagplätze fungieren, ist es in Kassel das Kirchenschiff von St. Josef. Spendengüter, die die Kasselaner dorthin bringen, werden zunächst auf langen Tischen sortiert und dann sorgfältig in Bananenkisten verstaut. 15 000 solcher Kisten haben die ehrenamtlichen Malteser-Helfer schon auf den Weg gebracht.

Zwar sei das Spendenaufkommen in den vergangenen Monaten kleiner geworden, aber ganz abgerissen ist es nicht, sagt Stefan Krönung. Und so sind noch immer zahlreiche Kleidungsstücke, Gebrauchsartikel, Medikamente und manches andere zu sortieren und zu verpacken. Der Pfarrer geht fest davon aus, dass angesichts der Dammbruch-Katastrophe die Spendenbereitschaft wieder erheblich zunehmen wird.

Hilfen für die Ukraine aus dem Kreisteil Hofgeismar: 4500 Ukrainer leben schon lange in Nordhessen

Unterstützung erhalten die Malteser von St. Josef auch von vielen der etwa 4500 Ukrainern, die in Nordhessen schon seit Jahren eine neue Heimat gefunden haben. Zwei von ihnen sind Oleksander Ordynets und Alexander Snarsky. Ordynets kam 2014 nach Deutschland, als die Russen in den Donbass eindrangen und der Krieg dem Land aufgezwungen wurde. Der Biologe arbeitet an der Uni Kassel und ist ein international anerkannter Pilzkundler.

Nach der teilweisen Zerstörung des Kachowka-Damms versuchen sich Menschen im Kriegsgebiet Cherson vor dem Wasser zu retten. © Alexei Konovalov/Imago

Alexander Snarsky ist Nachbar von St. Josef, er war von Anfang an dabei und kümmert sich als Ortskundiger um die Logistik hier und in der Ukraine. Immer wieder werden auch Medikamente, Verbandsmaterial und medizinisches Gerät in der Ukraine benötigt. Die einschlägige Expertise dafür bringt Dr. Asta Klarner mit. Die Caldenerin führte bis vor wenigen Jahren eine eigene Praxis in Calden und fährt mehrmals in der Woche nach Rothenditmold, um dort passgenaue Pakete zusammenzustellen.

Für Krönung und seine Unterstützer ist die Hilfe für die Ukraine bedingungslos. Als katholischer Priester sieht er es so: „Wir bekehren uns, wenn wir den Armen dienen.“

Die Armen, das ist in diesem Fall das ukrainische Volk, das seit Anfang Mai in allen Landesteilen wieder verstärkt von russischen Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern heimgesucht wird. Und jetzt auch noch von der Flutkatastrophe mit noch unabsehbaren Folgen für Mensch und Natur. Ebenso wie Ottmar Rudert und Günter Rüddenklau hält Pastor Krönung die militärische Verteidigung der Ukraine für legitim und notwendig. Auch als Christ kann er den Pazifismus von manchen seiner Kollegen und Glaubensbrüdern nicht teilen. Einwände gegen Waffenlieferungen von deutscher Seite hat Krönung nicht.

Hilfe aus dem Kreisteil Hofgeismar für die Ukraine reißt nicht ab: Humanitäre Hilfe hat Priorität

Selbstverständlich hat für ihn, den katholischen Sozialdienst-Pfarer, die humanitäre Hilfe Priorität. Und so makaber es klingt, für die in St. Josef organisierte Hilfe gehört auch die Beschaffung von Leichensäcken dazu.

Für Stefan Krönung ist es ebenfalls ein Akt der Humanität und Menschenwürde, mit dafür zu sorgen, dass beim Bergen von Leichen in den Wäldern, auf den Schlachtfeldern und vermutlich nun auch an den Ufern des Dnjepr die Säcke nicht zerreißen. Das nämlich passiere häufig bei qualitativ minderwertigem Material. Für Angehörige und Bergende sind solche Szenen zutiefst erschütternd und schlicht unzumutbar. So gesehen, stehen die Leute von St. Joseph in Kassel auch dafür, dass Gefallene, Umgekommene und Ermordete in der Ukraine mit Pietät und in Würde beigesetzt werden können.

Ukraine-Hilfe von Ottmar Rudert und Günter Rüddenklau hat nicht erst mit Kriegsbeginn eingesetzt. Die beiden organisieren schon seit 2016 Transporte für das Land. Sie sind fest davon überzeugt, dass die Unterstützung nicht abreißen wird. „Jetzt erst recht“, sagen die beiden angesichts der Flutkatastrophe und sind sicher, dass das „Netzwerk der zivilen und humanitären Hilfen für die Ukraine noch enger und fester geknüpft werden wird.“ (Gerd Henke)