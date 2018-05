Himmelsstürmer auf dem Dorf

Der Hofgeismarer Stadtteil Schöneberg hat jetzt – zumindest vorübergehend – seinen eigenen Himmelsstürmer.

Wie das Vorbild vor dem Kulturbahnhof in Kassel wandert der Schöneberger Mann aus Holz schräg empor Richtung Himmel, allerdings an einer Straßenlaterne und nicht an einem eigenen Stahlrohr.

Nachdem ein Lkw nahe des Feuerwehrhauses einem anderen Lkw auswich und eine Straßenlampe verbog, brachte das den wenig später tagenden Feuerwehr-Senioren-Stammtisch auf eine Idee: Zwei der Senioren sägten eine Holzfigur nach Kasseler Vorbild aus und montierten sie, ohne die ramponierte Straßenlampe weiter zu beschädigen, in fast drei Meter Höhe. Zur Freude von Passanten und auch Kunstkennern.