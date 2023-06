Yoga-Auftakt in Sielen: Die diagonale Katze bei Hitze

Von: Hanna Maiterth

Gelungener Auftakt in Sielen: Yogatrainerin Mirlinda Mazrekaj (rechts) macht die Übungen vor. Hier: die diagonale Katze. Die Muskeln werden gefordert und die Wirbelsäule entlastet. © Hanna Maiterth

Heiß war es, als in Sielen beim HNA-Yogasommer die Matten ausgerollt wurden. Doch trotz der mehr als 30 Grad fanden sich gut 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Auftakt in dem Trendelburger Ortsteil auf dem Sportplatz ein. So lieft der Auftakt.

Sielen - Yogatrainerin Mirlinda Mazrekaj und auch Claudia Cöster, die Vorsitzende des gastgebenden Vereins, dem TSV Sielen, zeigten sich nach der Stunde Yoga unter freiem Himmel entsprechend zufrieden. „Die ersten Rückmeldungen waren gut“, freute sich Cöster.

Für den TSV ist es das zweite Jahr, in dem sie beim HNA-Yogasommer mitmachen. Das Freiluftangebot findet in Nordhessen und Südniedersachsen mittlerweile zum siebten Mal statt. Nach Sielen zog es, wie schon 2022, erneut Teilnehmende aus dem näheren Umkreis. Unter anderem kamen sie aus Eberschütz, Stammen, Lamerden und Ostheim.

Zahlreiche strampelten umweltfreundlich mit dem Fahrrad zum Sportplatz und freuten sich darüber, dass der Yogasommer wieder im nördlichen Altkreis Hofgeismar stattfindet. Denn die Fahrt nach Kassel und auch bis nach Immenhausen ist vielen zu weit, wie am Dienstagabend mehrfach zu hören war.

Spaß und Entspannung

Einige der Teilnehmenden hatten im vergangenen Jahr schon in Sielen Yoga geübt. „Wir sind Wiederholungstäter“, erklärten zwei Frauen vor der Stunde schmunzelnd und ergänzten: „Die Entspannung hat letztes Jahr gutgetan, deshalb sind wir auch dieses Mal wieder dabei.“ Für andere war es das erste Mal nach langer Pause und dann gab es auch einige, die überhaupt zum ersten Mal Yoga ausprobierten. Doch von allen kam die einhellige Rückmeldung: „Es hat Spaß gemacht.“

Gut kam am Dienstagabend auch die neue Yogalehrerin, Mirlinda Mazrekaj, an. Die 28-Jährige unterrichtet sonst in Kassel im Yoga-Zentrum „Satya Yoga“. „Mirlinda hat eine schöne, ruhige Stimme“, sagte eine der Teilnehmerinnen aus Deisel.

Für Mazrekaj war es nicht nur die erste Stunde unter freiem Himmel, sondern auch mit so vielen Menschen. „Nicht nur für die Teilnehmer war es ein Kennenlernen. Auch ich konnte mir heute einen ersten Eindruck verschaffen“, blickte sie auf die Stunde zurück. Die 28-Jährige leitete die Yogis ohne Mikrofon und Lautsprecher, nur mit ihrer Stimme an. Dafür lief sie den Rasenstreifen neben dem Sportlerheim auf und ab. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich fast auf der gesamten Länge niedergelassen.

Weitere Yoga-Stunden stehen bereits fest

Beim TSV Sielen geht es in der kommenden Woche weiter. Bis einschließlich 15. August finden die Yogastunden jeden Dienstag auf dem Sportplatz in dem Trendelburger Stadtteil statt. Beginn ist immer um 18.30 Uhr, Ende um 19.30 Uhr. Im Altkreis Hofgeismar geht es schon am Sonntag weiter. Dann ist nämlich bei der TSV Immenhausen der Auftakt zum HNA-Yogasommer.

Los geht es um 9.30 Uhr auf dem Rasen des Bernhardt-Vocke-Sportzentrums. Die Stunden leitet, wie schon 2022, Sabrina Meyer. Die Yogalehrerin aus Immenhausen unterrichtet ansonsten in der „Körperschmiede“ in der Kernstadt. (Hanna Maiterth)