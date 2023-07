HNA-Yogasommer: Die wichtigsten Begriffe im Überblick

Von: Hanna Maiterth

Bewegung unter freiem Himmel: Bei der TSV Immenhausen leitet Sabrina Meyer von der „Körperschmiede“ die Yogastunden. © Hanna Maiterth

Wir sind mittlerweile in der dritten Woche des HNA-Yogasommers. Während bei der TSV Immenhausen jeden Sonntag ab 9.30 Uhr Yoga geübt wird, werden beim TSV Sielen immer dienstags um 18.30 Uhr die Matten ausgerollt.

Kreisteil Hofgeismar – Zahlreiche Yogainteressierte hat es schon zu den Stunden unter freiem Himmel gezogen. Wer sich bislang noch nicht überwinden konnte, weil vermeintlich nicht genug Kenntnisse vorhanden sind, den können wir beruhigen: Der HNA-Yogasommer ist für Alle was. Und ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Dabei ist es auch egal, ob jemand schon jahrelang Yoga übt oder bislang noch überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte. Geschlecht und Alter spielen ebenfalls keine Rolle. Denn Yoga ist kein Wettbewerb. Es ist auch nicht nur etwas für sportliche, durchtrainierte Menschen. Es geht vielmehr darum, seinem Körper etwas Gutes zu tun, bei den Übungen auf ihn zu achten und sich selbst nicht zu überfordern. Das Wichtigste ist ohnehin das Atmen. Und das kann ja nun wirklich jeder!

Wer trotzdem nicht unvorbereitet einsteigen möchte und für alle, die schon dabei sind, sich aber nun gerne theoretisches Wissen aneignen möchten, für die erklären wir hier die wichtigsten Begriffe:

Asanas sind die körperlichen Übungen. Im modernen westlichen Yoga werden sie oft mit dem Begriff „Yoga“ gleichgesetzt. Das ist aber zu kurz gegriffen. Denn es gibt im Yoga eine unendliche Vielzahl an Methoden und Yoga-Richtungen, bei denen es streng genommen gar nicht um die körperlichen Bewegungen geht.

Als Chakren werden verschiedene Energiebereiche im Körper bezeichnet. Sie können durch Yogaübungen aktiviert werden und haben jeweils einen körperlichen, seelischen und geistigen Bezug. Es gibt sieben Haupt-Chakren: Kronen-Chakra (Scheitelbereich), Stirn-Chakra, Hals-Chakra, Herz-Chakra, Solarplexus-Chakra (Bauchraum), Sakral-Chakra (Beckenbereich) und Wurzel-Chakra (Steißbein bis zu den Füßen).

Hatha Yoga umfasst alle Yoga-Richtungen, die mit körperlichen Yoga-Übungen arbeiten. „Hatha“ heißt so viel wie Kraft oder Anstrengung. Es werden also kräftigende Körperübungen mit Atem- und Entspannungsübungen kombiniert. So wird ein inneres und äußeres Gleichgewicht geschafft. Im Westen gehören beinahe alle verbreiteten Yoga-Richtungen dazu.

Der HNA-Yogasommer ist für jeden was: Alter, Geschlecht und Fitness spielen nämlich keine Rolle und ein Einstieg ist ebenfalls jederzeit möglich. © Hanna Maiterth

Meditation ist ein Teil des Yogaübens. Dabei handelt es sich um eine Art Gedanken-Kontroll-Training für mehr Gelassenheit und innere Ruhe. Meditation findet sich in verschiedenen Religionen und Kulturen. Inzwischen und insbesondere in der westlichen Welt wird es auch unabhängig von jeglichem spirituellen Kontext als Mittel zur Stressbewältigung gesehen.

Namaste bezeichnet den Gruß zu Beginn des Yogaübens: Die Handflächen werden dabei vor der Brust wie zum Gebet aneinandergelegt.

Om ist im Hinduismus das heiligste aller Mantras. Es ist ein Laut, der sowohl bei der reinen Meditation, als auch zu Beginn und zum Ende jeder Yoga-Praxis gesungen wird. Das Om soll Körper, Geist und Seele in Einklang bringen können.

Mit Pranayama sind die Atemübungen gemeint. Für viele gehen sie neben den Yogahaltungen (Asanas) unter. Dabei ist die Atmung nicht nur beim Yoga essentiell. Schließlich wird dabei Sauerstoff - aus Yogasicht Prana (= Lebensenergie) - aufgenommen. Viele Menschen atmen zu flach und dadurch bekommt der Körper zu wenig Sauerstoff, sie werden schneller müde und sind erschöpft. Gründe für einen flachen Atem sind Stress, Verspannungen, eine schlechte Körperhaltung und schädliche Angewohnheiten.

Sanskrit gehört zu den ältesten Sprachen der Welt. Ihren Ursprung hat sie in Nordindien. Beim Yoga gibt es zahlreiche Sanskrit-Wörter.

Shavasana - auch als Totenstellung bezeichnet - ist eine Ruheposition. Alle Spannung soll dabei aus Körper und Geist fließen. Diese Übung (= Asana) wird entspannt auf dem Rücken liegend und mit geschlossenen Augen ausgeführt. Sie steht für das Ende des Lebenszyklus, der beim Yoga symbolisch durchlaufen wird.

Der Sonnengruß - auch Sonnengebet - ist die wohl bekannteste Yogaübung. Es ist eine dynamische Bewegungsfolge mit fließenden Vor- und Rückbeugen. Morgens ausgeführt, aktiviert er den ganzen Körper.

Yogis und Yoginis: Abhängig vom Geschlecht werden die männlichen Yogaübenden als Yogis und die weiblichen als Yoginis bezeichnet.

Das Wort Yoga kommt aus dem indischen Sanskrit. Es bedeutet übersetzt „Einigung, Einheit und Harmonie“. Als Überbegriff steht es für viele körperliche und geistige Praktiken. Was in der westlichen Welt – in der Regel zumindest – unter Yoga verstanden wird, ist jedoch nur ein Bruchteil. Yoga ist nämlich eine der ältesten Wissenschaften der Welt, die den Menschen als Ganzes betrachtet. (Hanna Maiterth)